Десятки домов в Нижнем Тагиле оставили без холодной воды

В Нижнем Тагиле утром 15 сентября 28 домов, в том числе школа, остались без холодной воды из-за коммунальной аварии. Об этом рассказали в пресс-службе «Водоканала-НТ».
«При производстве земляных работ ООО „Стройгаз-НТ“ повредил магистральный водовод диаметром 225 миллиметров по улице Ульяновская/Сланцевая. Свои работы компания не согласовала с ООО „Водоканал-НТ“» — пояснили там.
В связи с этим подачу холодной воды приостановили в домах по следующим адресам:
- ул. Ульяновская,18, 20, 22, 27;
- ул. Сланцевая, 13а, 50, 56;
- ул. Чаплыгина, 3, 5, 7, 13, 17;
- ул. Пиритная, 8а, 8б;
- ул. Московская, 9, 10, 19, 28, 34, 36;
- ул. Горняка, 5, 7, 9, 25;
- ул. Шмидта, 17, 17а;
- ул. Кольцова, 23, 25.
Сроки восстановления водоснабжения не уточняются. Однако для жителей организуют подвоз воды.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!