14 сентября 2025

Десятки домов в Нижнем Тагиле оставили без холодной воды

Холодную воду отключили в 10:00
Холодную воду отключили в 10:00

В Нижнем Тагиле утром 15 сентября 28 домов, в том числе школа, остались без холодной воды из-за коммунальной аварии. Об этом рассказали в пресс-службе «Водоканала-НТ».

«При производстве земляных работ ООО „Стройгаз-НТ“ повредил магистральный водовод диаметром 225 миллиметров по улице Ульяновская/Сланцевая. Свои работы компания не согласовала с ООО „Водоканал-НТ“» — пояснили там.

В связи с этим подачу холодной воды приостановили в домах по следующим адресам:

  • ул. Ульяновская,18, 20, 22, 27;
  • ул. Сланцевая, 13а, 50, 56;
  • ул. Чаплыгина, 3, 5, 7, 13, 17;
  • ул. Пиритная, 8а, 8б;
  • ул. Московская, 9, 10, 19, 28, 34, 36;
  • ул. Горняка, 5, 7, 9, 25;
  • ул. Шмидта, 17, 17а;
  • ул. Кольцова, 23, 25.

Сроки восстановления водоснабжения не уточняются. Однако для жителей организуют подвоз воды.

