14 сентября 2025

ЕС продлил санкции против бизнесмена Пумпянского вопреки решению суда

Пумпянский находится под санкциями с марта 2022 года
Совет Европейского союза продлил на полгода санкции против уральского бизнесмена Дмитрия Пумпянского, возглавлявшего Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей, несмотря на решение суда ЕС о снятии ограничений. Это следует из имплементирующего регламента ЕС.

«За два года, прошедшие с мая 2025 года, его [Дмитрия Пумпянского] состояние значительно увеличилось, что противоречит его заявлениям о том, что он больше не занимается бизнесом», — следует из документа. Персональные санкции в отношении сына бизнесмена Александра также продлили.

Еще 10 сентября суд ЕС постановил отменить санкции против Дмитрия Пумпянского. Вместе с этим Совет ЕС обязали оплатить все расходы, которые понес бизнесмен, будучи под санкциями.

Пумпянскому в середине марта 2022-го запретили въезд в страны Евросоюза и заморозили его активы. Сразу после этого Пумпянский покинул посты в Трубной металлургической компании и ГК «Синара». При этом он остался президентом Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей.

