ЕС продлил санкции против бизнесмена Пумпянского вопреки решению суда

Совет Европейского союза продлил на полгода санкции против уральского бизнесмена Дмитрия Пумпянского, возглавлявшего Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей, несмотря на решение суда ЕС о снятии ограничений. Это следует из имплементирующего регламента ЕС.
«За два года, прошедшие с мая 2025 года, его [Дмитрия Пумпянского] состояние значительно увеличилось, что противоречит его заявлениям о том, что он больше не занимается бизнесом», — следует из документа. Персональные санкции в отношении сына бизнесмена Александра также продлили.
Еще 10 сентября суд ЕС постановил отменить санкции против Дмитрия Пумпянского. Вместе с этим Совет ЕС обязали оплатить все расходы, которые понес бизнесмен, будучи под санкциями.
Пумпянскому в середине марта 2022-го запретили въезд в страны Евросоюза и заморозили его активы. Сразу после этого Пумпянский покинул посты в Трубной металлургической компании и ГК «Синара». При этом он остался президентом Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!