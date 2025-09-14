В Екатеринбург вернется масштабный фестиваль, замороженный из-за санкций

Венский фестиваль музыкальных фильмов, который не проводился в Екатеринбурге с 2022 года из-за проблем с лицензией на кинопоказы, вернется. Но он поменяет название на «Русская классика», на проведение потребуется 31,9 млн рублей.
«В программе — кинопоказы концертов, опер и балетов великих русских композиторов, а также живые выступления музыкантов классической и джазовой сцены. Главная цель фестиваля — сделать наследие Чайковского, Прокофьева, Шостаковича и других мастеров ближе широкой аудитории, возвращая классику в городское пространство», — говорится в заявке на грант. Команда планирует получить 16,9 млн рублей от Президентского фонда культурных инициатив.
Как и на Венском фестивале, мероприятия устроят под открытым небом в вечернее время в центре города. Показы фильмов пройдут на экране площадью 95 квадратных метров. «Площадка может быть использована для социальной реабилитации участников СВО и интеграции в культурный досуг», — также указано в заявке.
Венский фестиваль музыкальных фильмов проводился в Екатеринбурге с 2010 года, стартовал в конце июня, а вход на него был бесплатным. Мероприятие проходило на площади Кирова перед главным корпусом Уральского федерального университета, где на огромном экране показывали мировые театральные премьеры и концерты, а также можно было вживую услышать российских и зарубежных артистов, в один из сезонов приезжали группа The Hatters и диджей Ксения Камиказа (родом из Латвии).
В 2022 году у организаторов фестиваля возникли проблемы с лицензией на проведение мероприятия. Из-за этого фестиваль перестали проводить.
