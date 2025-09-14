14 сентября 2025

Свердловский облизбирком представил итоги губернаторской гонки

На выборах губернатора Свердловской области явка составила 39,9%
Избирком посчитал все протоколы УИК
Избирком посчитал все протоколы УИК Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Свердловской области — 2025

Явка на выборах губернатора Свердловской области составила по итогам трех дней голосования составила 39,9%. Больше всего голосов набрал Денис Паслер («Единая Россия») — 61,30%. Это следует из данных облизбиркома.

Следом идут Александр Ивачев (КПРФ) — 15,25%, Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду») — 12,66%, Александр Каптюг — 6,09% (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди») — 2,72%. Окончательные результаты будут объявлены после обработки данных и подведения итогов на заседании комиссии.

Пресс-конференция с участием представителей Центра общественного наблюдения и членов комиссии назначена на 14:00 во Дворце молодежи. Официальное заседание Избирательной комиссии Свердловской области состоится в 16:00, где планируется обсудить окончательные итоги выборов и рассмотреть возможные обращения и жалобы, поступившие в ходе голосования.

Выборы свердловского губернатора длились три дня — с 12 по 14 сентября. Явка на этих выборах побила рекорд 26-летней давности. На выборах главы региона в 1999 году она составила 40,92%. Все новости по теме выборов — в онлайн-трансляции URA.RU.

