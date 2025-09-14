В Екатеринбурге отключили фонтаны, останутся только три

В Екатеринбурге три фонтана продолжат работать зимой — в Дендропарке, в сквере имени А. С. Попова и фонтан «Каменный цветок». Об этом рассказал директор МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» Вячеслав Черемных.
Отключение фонтанов производится традиционно 15 сентября по графику. «На зиму законсервируют все фонтаны, но три из них продолжат работать как световые. В частности, фонтаны в сквере Попова и Дендропарке. Сначала их подготовят к зимнему сезону, сольют воду, демонтируют форсунки. А в октябре-ноябре будет запущено световое шоу. Фонтан „Каменный цветок“ на площади Труда также на Новый год будет украшен светящейся инсталляцией», — рассказал URA.RU Черемных.
Одним из первых начали демонтировать поющий фонтан в Историческом сквере. Его обслуживание и демонтаж сложнее, чем в случае с остальными фонтанами. Данный фонтан придется демонтировать на зиму полностью, убрать все круговые секции и дорожки, их уберут с помощью крана, а потом перевезут на базу. Длина фонтана составляет 110 метров, к 300-летию он был увеличен более чем на 10 метров.
Всего в городе под надзором организации функционирует девять фонтанов. В мае вместе с остальными фонтанами в Екатеринбурге рядом с «УГМК Ареной» запустят десятый.
