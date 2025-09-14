В Екатеринбурге водитель Volkswagen Polo при повороте не заметил движущийся байк. В итоге от удара передняя часть машины отлетела, а от мотоцикла остался лишь покореженный металл. Об этом URA.RU рассказал очевидец.
«По итогу аварии пострадали водитель мотоцикла 2001 года рождения и его спутница. Их в срочном порядке доставили в реанимацию. В легковушке Volkswagen никто не пострадал», — заявил собеседник агентства.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.
