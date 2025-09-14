14 сентября 2025

Екатеринбуржец и его пассажирка попали в реанимацию после ДТП с легковушкой. Фото

В Екатеринбурге столкнулись седан и мотоцикл
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пострадали водитель мотоцикла и его пассажирка (архивное фото)
Пострадали водитель мотоцикла и его пассажирка (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге водитель Volkswagen Polo при повороте не заметил движущийся байк. В итоге от удара передняя часть машины отлетела, а от мотоцикла остался лишь покореженный металл. Об этом URA.RU рассказал очевидец.

«По итогу аварии пострадали водитель мотоцикла 2001 года рождения и его спутница. Их в срочном порядке доставили в реанимацию. В легковушке Volkswagen никто не пострадал», — заявил собеседник агентства.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге водитель Volkswagen Polo при повороте не заметил движущийся байк. В итоге от удара передняя часть машины отлетела, а от мотоцикла остался лишь покореженный металл. Об этом URA.RU рассказал очевидец. «По итогу аварии пострадали водитель мотоцикла 2001 года рождения и его спутница. Их в срочном порядке доставили в реанимацию. В легковушке Volkswagen никто не пострадал», — заявил собеседник агентства. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...