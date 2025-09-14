Старший бортпроводник «Уральских авиалиний» Лилия Дегтярева вышла в финал международного конкурса «Топ стюардесс». Девушка стала одной из 32 девушек из России, Беларуси и Казахстана, которые поборются за звание самой красивой сотрудницы.
«Я финалистка конкурса „Топ стюардесс“. Спасибо за поддержку, это очень важно. А теперь начинается самый ответственный и интересный период подготовки к финалу», — написала девушка в своих соцсетях. Ярослава Арцишевская и Дарья Фролова, которые также участвовали в конкурсе, выйти в финал не смогли.
За время отбора девушками было подано 1712 заявок, из которых 215 девушек получили приглашение на кастинг. По его итогам 51 участница вышла в полуфинал, а из них отобрали 32 финалисток. Финал конкурса пройдет 2 ноября в Москве.
Ранее Лилия Дегтярева рассказывала, как она относится к конкурсам красоты, часто ли стюардессы выходят замуж за пилотов, что нельзя делать в командировках и какие необычные просьбы поступают от пассажиров. Подробнее — в интервью URA.RU.
