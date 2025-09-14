14 сентября 2025

На Пермском тракте перенесли перекрытие дороги в Первоуральск. Карта

Движение ограничат на пару дней
На 325-326 километрах трассы Екатеринбург — Пермь перенесли на несколько дней закрытие съезда в Первоуральск, которое планировалось 15 сентября. Это необходимо для проведения капремонта на участке, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Работы в рамках капремонта на 325-326 километрах автодороги Р-242 Пермь — Екатеринбург (съезд в Первоуральск) по направлению из Перми в Екатеринбург переносятся ориентировочно на 22 сентября», — пояснили там. Вероятнее всего, работы будут длиться пару дней.

Водителей просят заранее спланировать свой маршрут. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.

