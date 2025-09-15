Какой будет погода в России во второй половине сентября и когда ждать бабье лето

Предстоящая неделя в центральных регионах России станет переходной к метеорологической осени. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его данным, с 15 по 21 сентября на территории Центрального федерального округа ожидается постепенное снижение температуры, что соответствует сезонным климатическим нормам.
Неделя с 15 сентября считается бабьим летом. А настоящая осень наступит лишь в последней пятидневке месяца — после 22-го числа.
Потепление ожидается в центральной и северной части России. Однако на Дальнем Востоке весь сентябрь прогнозируются дожди. Подробнее о погоде на вторую половину сентября — в материале URA.RU.
Наступление метеорологической осени
Центральные области России ожидает переход к метеорологической осени на предстоящей неделе. Об этом проинформировал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, выходные 13 и 14 сентября стали заключительными теплыми днями текущего месяца.
«Минувшие суббота и воскресенье — последние погожие и теплые выходные, а на предстоящей неделе начнется метеорологическая осень», — сказал Тишковец. Его сообщение опубликовано в telegram-канале.
В понедельник и вторник в Центральной России на погоду будет влиять антициклон, поэтому ночью температура составит 7-10 градусов, а днем поднимется до 22 градусов тепла. Со среды облачность усилится. В западной части Подмосковья пройдут первые дожди после почти трех недель засухи. Серьезное ухудшение погоды ожидается в выходные, 20 и 21 сентября. Из-за североатлантического циклона пойдут сильные дожди — выпадет до 22 мм осадков, усилится ветер и похолодает до 11-16 градусов. В воскресенье температура опустится до 7-14.
Накануне астрономической осени, начало которой ожидается 22 сентября, погодные условия перейдут к метеорологической осени. И с опозданием на 16 дней завершат переход между климатическими сезонами.
«В канун астрономической осени, которая наступит 22 сентября, погода примет статус осени метеорологической и, с задержкой в 16 суток, проведет смену климатических сезонов. Золотая осень стартует в последней пентаде (пятидневке — прим. URA.RU) сентября», — заключил Тишковец.
Бабье лето и погода во второй половине сентября
Центральная Россия
В регионах Центральной России, включая Москву, Владимир, Ярославль, Нижний Новгород и Калугу, а также в Поволжье, сохранится теплая погода до двадцатых чисел сентября. В дневное время ожидается температура в диапазоне от 17 до 23 градусов, ночью столбики термометров будут опускаться до отметок от +10 до +15.
Север России
Согласно прогнозам синоптиков, в северных областях, включая Санкт-Петербург, Архангельскую область и Карелию, период бабьего лета ожидается с 16 по 20 сентября. В этот промежуток днем температура воздуха поднимется до 15-18?градусов, а ночью опустится до 5-10. Однако теплая погода продлится недолго. Уже в последние дни сентября возможны первые ночные заморозки.
Урал и Сибирь
В регионах Урала и Сибири, включая Екатеринбург, Новосибирск и Красноярск, период бабьего лета прогнозируется в промежутке с 10 по 20 сентября, однако возможны некоторые отклонения сроков. В дневное время ожидаются температуры в пределах от +15 до +20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 5-10. На западной территории Сибири теплая погода сохранится дольше, тогда как в Восточной Сибири уже к середине месяца вероятны осадки в виде дождя.
Юг России
В южных регионах России, включая Краснодарский край, Ростов-на-Дону и Крым, наступление бабьего лета ожидается в более ранние сроки — с 10 по 20 сентября. По прогнозам синоптиков, в этот период дневная температура воздуха может достигать 28-30 градусов, а ночные показатели будут находиться в диапазоне от +15 до +18. Продолжительность теплой погоды составит примерно 11 дней, однако она может резко смениться похолоданием из-за прохождения холодного фронта.
Дальний Восток
Однако бабье лето охватит не все регионы страны. На Дальнем Востоке синоптики прогнозируют наиболее нестабильную погоду в сентябре. В Приморском крае, на Сахалине, а также в южных районах Хабаровского края ожидаются значительные осадки и резкие колебания температуры воздуха. В ночные часы температура может опускаться до -3…-5 градусов, особенно это характерно для Магаданской области и северных районов Камчатки.
Больше нормы осадков ожидается в Бурятии, Забайкальском крае, южной части Амурской области и на севере Якутии. По мнению синоптиков, такие погодные условия обусловлены изменениями климата, а также усилением взаимодействия холодных и теплых воздушных потоков.
