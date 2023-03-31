Defense One: США не могут увеличить производство ракет для HIMARS для Украины

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Американская компания Lockheed Martin не справляется с большим потоком производства боеприпасов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Американская компания Lockheed Martin, которая занимается производством боеприпасов для систем залпового огня HIMARS, не может увеличить свое производство из-за недостатка инструментов и рабочей силы. Об этом заявила директор по развитию бизнеса Lockheed по тактическим ракетам Бекки Уитроу.

«Компания добавляет инструменты и испытательные машины, чтобы к 2024 году произвести 14 000 ракет. Но удвоение годового производства, скорее всего, займет два или более года. <…> Трудно найти рабочих для производственных линий. <…> Компания производит ракеты только в одну смену и есть проблемы с цепочкой поставок», — обратила внимание Бекки Уитроу в интервью американскому журналу Defense One. Она подчеркнула, что увеличивается интерес к производству боеприпасов со стороны всего мирового сообщества.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов обратил внимание, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали экономить боеприпасы HIMARS. В настоящий момент украинские солдаты стягивают западную технику на запорожский фронт для подготовки контрнаступления, подчеркнул Рогов. В Минобороны РФ подчеркивали, что российская армия впервые перехватила «умную бомбу» США GLSDB.

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Американская компания Lockheed Martin, которая занимается производством боеприпасов для систем залпового огня HIMARS, не может увеличить свое производство из-за недостатка инструментов и рабочей силы. Об этом заявила директор по развитию бизнеса Lockheed по тактическим ракетам Бекки Уитроу. «Компания добавляет инструменты и испытательные машины, чтобы к 2024 году произвести 14 000 ракет. Но удвоение годового производства, скорее всего, займет два или более года. <…> Трудно найти рабочих для производственных линий. <…> Компания производит ракеты только в одну смену и есть проблемы с цепочкой поставок», — обратила внимание Бекки Уитроу в интервью американскому журналу Defense One. Она подчеркнула, что увеличивается интерес к производству боеприпасов со стороны всего мирового сообщества. Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов обратил внимание, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали экономить боеприпасы HIMARS. В настоящий момент украинские солдаты стягивают западную технику на запорожский фронт для подготовки контрнаступления, подчеркнул Рогов. В Минобороны РФ подчеркивали, что российская армия впервые перехватила «умную бомбу» США GLSDB.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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