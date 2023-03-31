Defense One: США не могут увеличить производство ракет для HIMARS для Украины

31 марта 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

Американская компания Lockheed Martin не справляется с большим потоком производства боеприпасов Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американская компания Lockheed Martin, которая занимается производством боеприпасов для систем залпового огня HIMARS, не может увеличить свое производство из-за недостатка инструментов и рабочей силы. Об этом заявила директор по развитию бизнеса Lockheed по тактическим ракетам Бекки Уитроу. «Компания добавляет инструменты и испытательные машины, чтобы к 2024 году произвести 14 000 ракет. Но удвоение годового производства, скорее всего, займет два или более года. <…> Трудно найти рабочих для производственных линий. <…> Компания производит ракеты только в одну смену и есть проблемы с цепочкой поставок», — обратила внимание Бекки Уитроу в интервью американскому журналу Defense One. Она подчеркнула, что увеличивается интерес к производству боеприпасов со стороны всего мирового сообщества. Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов обратил внимание, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали экономить боеприпасы HIMARS. В настоящий момент украинские солдаты стягивают западную технику на запорожский фронт для подготовки контрнаступления, подчеркнул Рогов. В Минобороны РФ подчеркивали, что российская армия впервые перехватила «умную бомбу» США GLSDB.

Американская компания Lockheed Martin, которая занимается производством боеприпасов для систем залпового огня HIMARS, не может увеличить свое производство из-за недостатка инструментов и рабочей силы. Об этом заявила директор по развитию бизнеса Lockheed по тактическим ракетам Бекки Уитроу. «Компания добавляет инструменты и испытательные машины, чтобы к 2024 году произвести 14 000 ракет. Но удвоение годового производства, скорее всего, займет два или более года. <…> Трудно найти рабочих для производственных линий. <…> Компания производит ракеты только в одну смену и есть проблемы с цепочкой поставок», — обратила внимание Бекки Уитроу в интервью американскому журналу Defense One. Она подчеркнула, что увеличивается интерес к производству боеприпасов со стороны всего мирового сообщества. Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов обратил внимание, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали экономить боеприпасы HIMARS. В настоящий момент украинские солдаты стягивают западную технику на запорожский фронт для подготовки контрнаступления, подчеркнул Рогов. В Минобороны РФ подчеркивали, что российская армия впервые перехватила «умную бомбу» США GLSDB.