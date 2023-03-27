Рогов: ВСУ начали экономить Himars, что говорит о готовящемся контрнаступлении

27 марта 2023 в 20:20 Размер текста - 17 +

ВСУ стали экономить снаряды для Himars, отметил Владимир Рогов Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ стали реже использовать систему залполового огня Himars из-за подготовки контрнаступлению. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Мы видим экономию „Хаймарсов“. Сегодня Мелитополь был обстрелян из них впервые за полуторамесячный срок — это показатель экономии боеприпасов перед контрнаступлением», — заявил Рогов в интервью MK.RU . Он отметил, что ВСУ постоянно проводят разведку боем. Однако по его словам, украинская сторона несет большие потери. Рогов сообщил, что по его подсчетам на запорожском направлении численность солдат ВСУ составляет 75 000 тысяч человек. Среди них есть разные формирования, в том числе и 44-я бригада имени Даниила Апостола. Ранее Рогов заявлял, что ВСУ планируют начать наступление на запорожском направлении. По его словам, наступление может начаться в ближайшие дни. Однако 25 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не готовы к весеннему контрнаступлению из-за нехватки оружия. Он отметил, что Украине нужно больше HIMARS и танков, передает «Федеральное агентство новостей».

ВСУ стали реже использовать систему залполового огня Himars из-за подготовки контрнаступлению. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Мы видим экономию „Хаймарсов“. Сегодня Мелитополь был обстрелян из них впервые за полуторамесячный срок — это показатель экономии боеприпасов перед контрнаступлением», — заявил Рогов в интервью MK.RU. Он отметил, что ВСУ постоянно проводят разведку боем. Однако по его словам, украинская сторона несет большие потери. Рогов сообщил, что по его подсчетам на запорожском направлении численность солдат ВСУ составляет 75 000 тысяч человек. Среди них есть разные формирования, в том числе и 44-я бригада имени Даниила Апостола. Ранее Рогов заявлял, что ВСУ планируют начать наступление на запорожском направлении. По его словам, наступление может начаться в ближайшие дни. Однако 25 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не готовы к весеннему контрнаступлению из-за нехватки оружия. Он отметил, что Украине нужно больше HIMARS и танков, передает «Федеральное агентство новостей».