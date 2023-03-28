Армия РФ впервые перехватила «умную бомбу» США GLSDB

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ВС РФ перехватили 18 снарядов для РСЗО HIMARS Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России (ВС РФ) впервые перехватили управляемый реактивный снаряд GLSDB, а также 18 снарядов для системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB», — заявили в Минобороны. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.

Ранее в ведомстве сообщили, что ВС РФ за сутки перехватили пять снарядов для HIMARS, а также ракету «Точка-У», передает Life. Накануне стало известно, что российские войска уничтожили более 400 украинских военных на донецком направлении. Среди ликвидированных бойцов были также иностранные наемники.

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Вооруженные силы России (ВС РФ) впервые перехватили управляемый реактивный снаряд GLSDB, а также 18 снарядов для системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB», — заявили в Минобороны. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Ранее в ведомстве сообщили, что ВС РФ за сутки перехватили пять снарядов для HIMARS, а также ракету «Точка-У», передает Life. Накануне стало известно, что российские войска уничтожили более 400 украинских военных на донецком направлении. Среди ликвидированных бойцов были также иностранные наемники.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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