Армия РФ впервые перехватила «умную бомбу» США GLSDB

Вооруженные силы России (ВС РФ) впервые перехватили управляемый реактивный снаряд GLSDB, а также 18 снарядов для системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB», — заявили в Минобороны. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
Ранее в ведомстве сообщили, что ВС РФ за сутки перехватили пять снарядов для HIMARS, а также ракету «Точка-У», передает Life. Накануне стало известно, что российские войска уничтожили более 400 украинских военных на донецком направлении. Среди ликвидированных бойцов были также иностранные наемники.
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Вооруженные силы России (ВС РФ) впервые перехватили управляемый реактивный снаряд GLSDB, а также 18 снарядов для системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB», — заявили в Минобороны. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Ранее в ведомстве сообщили, что ВС РФ за сутки перехватили пять снарядов для HIMARS, а также ракету «Точка-У», передает Life. Накануне стало известно, что российские войска уничтожили более 400 украинских военных на донецком направлении. Среди ликвидированных бойцов были также иностранные наемники.