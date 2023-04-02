Группа курганских следователей заплатит ущерб по иску МВД

Курганские следователи заплатят ущерб МВД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пять сотрудников следственного отдела из города Куртамыша (Курганская область) возместят ущерб МВД после жалобы гражданки на бездействие полицейских. Информация появилась на сайте Куртамышского районного суда.

«Взыскать солидарно с БЮВ, БАР, КДБ, АКА, АДС в пользу МВД России денежные средства в размере 50 000 руб. 00 коп. в порядке регресса», — говорится в решении суда. Следователей межрайонного отдела вызвали в суд после того, как горожанка пожаловалась на работу полиции и отсудила компенсацию.

Женщина пришла в полицию с заявлением о краже кошелька в сетевом магазине в 2019 году. Следствие по делу в разное время велось тремя различными сотрудниками. Также им занимались начальник и замначальника отдела. Спустя почти два года она подала иск в суд на бездействие силовиков и добилась компенсации в размере 50 тысяч рублей.

Куртамышский прокурор в суде подержал иск МВД. «Установлена волокита и бездействие следователей, ненадлежащее осуществление ведомственного процессуального контроля со стороны начальника следственного отдела», — говорится в материалах дела.

Суд рассмотрел обстоятельства иска МВД и постановил удовлетворить его. Сумма ущерба будет взыскана солидарно со всех пятерых ответчиков. Сотрудники МВД не согласились с решением и подали жалобу на решение.

Ранее URA.RU сообщало, что УМВД заплатит ущерб курганской семье. Суд присудил компенсацию родным погибшего в ДТП мужчины, после того как на него наехал сотрудник полиции.