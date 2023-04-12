12 апреля 2023

Fox News: в секретных документах Пентагона указано реальное число погибших бойцов ВСУ

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
По подсчетам США, Киев потерял около 131 тысяч человек Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В документах Пентагона сказано, что военнослужащие Украины (ВСУ) потеряли около 131 тысячи бойцов, в пять раз больше, чем заявляли киевские власти. Об этом рассказал журналист Fox News Лукас Томлинсон.

«Из множества просочившихся секретных файлов правительство США недавно подсчитало, что с начала [спецоперации] насчитано от 124 000 до 13 000 раненых или погибших украинских солдат — это более чем в пять раз больше, чем Киев обнародовал», — написал Томлинсон на своей странице в социальной сети Twitter.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что скрытие информации о потерях ВСУ в будущем станет основанием для того, чтобы украинский лидер Владимира Зеленского ушел в отставку или поменял политический курс, передает телеканал 360. По его словам, на поле боя действительно складывается критическая ситуация для украинских бойцов.

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В документах Пентагона сказано, что военнослужащие Украины (ВСУ) потеряли около 131 тысячи бойцов, в пять раз больше, чем заявляли киевские власти. Об этом рассказал журналист Fox News Лукас Томлинсон. «Из множества просочившихся секретных файлов правительство США недавно подсчитало, что с начала [спецоперации] насчитано от 124 000 до 13 000 раненых или погибших украинских солдат — это более чем в пять раз больше, чем Киев обнародовал», — написал Томлинсон на своей странице в социальной сети Twitter. Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что скрытие информации о потерях ВСУ в будущем станет основанием для того, чтобы украинский лидер Владимира Зеленского ушел в отставку или поменял политический курс, передает телеканал 360. По его словам, на поле боя действительно складывается критическая ситуация для украинских бойцов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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