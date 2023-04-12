Fox News: в секретных документах Пентагона указано реальное число погибших бойцов ВСУ

12 апреля 2023 в 23:46 Размер текста - 17 +

По подсчетам США, Киев потерял около 131 тысяч человек Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В документах Пентагона сказано, что военнослужащие Украины (ВСУ) потеряли около 131 тысячи бойцов, в пять раз больше, чем заявляли киевские власти. Об этом рассказал журналист Fox News Лукас Томлинсон. «Из множества просочившихся секретных файлов правительство США недавно подсчитало, что с начала [спецоперации] насчитано от 124 000 до 13 000 раненых или погибших украинских солдат — это более чем в пять раз больше, чем Киев обнародовал», — написал Томлинсон на своей странице в социальной сети Twitter. Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что скрытие информации о потерях ВСУ в будущем станет основанием для того, чтобы украинский лидер Владимира Зеленского ушел в отставку или поменял политический курс, передает телеканал 360. По его словам, на поле боя действительно складывается критическая ситуация для украинских бойцов.

В документах Пентагона сказано, что военнослужащие Украины (ВСУ) потеряли около 131 тысячи бойцов, в пять раз больше, чем заявляли киевские власти. Об этом рассказал журналист Fox News Лукас Томлинсон. «Из множества просочившихся секретных файлов правительство США недавно подсчитало, что с начала [спецоперации] насчитано от 124 000 до 13 000 раненых или погибших украинских солдат — это более чем в пять раз больше, чем Киев обнародовал», — написал Томлинсон на своей странице в социальной сети Twitter. Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что скрытие информации о потерях ВСУ в будущем станет основанием для того, чтобы украинский лидер Владимира Зеленского ушел в отставку или поменял политический курс, передает телеканал 360. По его словам, на поле боя действительно складывается критическая ситуация для украинских бойцов.