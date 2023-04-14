The Times: победа Путина над Байденом станет ударом молота для США

14 апреля 2023 в 10:06 Размер текста - 17 +

Провал политики Джо Байдена против России станет катастрофой для Штатов и Украины, сообщает The Times Фото: Official White House / Cameron Smith Желание президента США Джо Байдена поставить российского лидера Владимира Путина в тупик путем ведения опосредованной войны станет «ударом молота» для Штатов. Об этом написали в The Times. «Байден поставил все свои фишки США и НАТО на победу в опосредованной войне против России или, по крайней мере, на то, чтобы поставить Владимира Путина в тупик. Неудача такой тактики станет гуманитарной и политической катастрофой для Украины и ударом молота по авторитету и лидерству Америки», — написали в материале газеты. Также там добавили, что Байден провалил свою политику по отношению к Китаю. Провальная тактика президента США, отмечают в статье, является главной стратегической проблемой для Запада. После начала российской спецоперации 24 февраля 2022 года США начали активно поставлять оружие Украине. Пентагон заявил, что Штаты передадут украинской армии дальнобойные снаряды GLSDB, способные пролететь до 150 километров, пишет RT. Также Украина получит от США военную помощь в размере 2,6 миллиардов долларов, передает «Национальная служба новостей».

Желание президента США Джо Байдена поставить российского лидера Владимира Путина в тупик путем ведения опосредованной войны станет «ударом молота» для Штатов. Об этом написали в The Times. «Байден поставил все свои фишки США и НАТО на победу в опосредованной войне против России или, по крайней мере, на то, чтобы поставить Владимира Путина в тупик. Неудача такой тактики станет гуманитарной и политической катастрофой для Украины и ударом молота по авторитету и лидерству Америки», — написали в материале газеты. Также там добавили, что Байден провалил свою политику по отношению к Китаю. Провальная тактика президента США, отмечают в статье, является главной стратегической проблемой для Запада. После начала российской спецоперации 24 февраля 2022 года США начали активно поставлять оружие Украине. Пентагон заявил, что Штаты передадут украинской армии дальнобойные снаряды GLSDB, способные пролететь до 150 километров, пишет RT. Также Украина получит от США военную помощь в размере 2,6 миллиардов долларов, передает «Национальная служба новостей».