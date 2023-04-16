16 апреля 2023
15 апреля 2023

Курганский экс-депутат заявил, что разделение власти — принцип Сатаны. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, ветеран, бурков валерий, инок киприан
Валерий Бурков стал отцом Киприаном в 2016 году Фото:

Бывший депутат Курганской облдумы Валерий Бурков, который сейчас является священником отцом Киприаном, заявил, что разделение власти — это «принцип Сатаны». Видео с выступлением отца Киприана размещено в соцсети «ВКонтакте».

«Хотят разрушить церковь, чтобы в Украине не было Русской православной церкви, канонической церкви. Для этого что надо? Разделение власти — чей принцип? Сатаны», — заявил священнослужитель в видео, опубликованном в неофициальной группе «Никита Михалков».

Отец Киприан отметил, что зло никогда не остановится, даже перед теми, кто идет ему на уступки. По его мнению, сейчас наблюдается ненависть к православию. Он напомнил, что человек посеет, то и пожнет.

О постриге Буркова в монахи стало известно в 2016 году. Ранее он служил в Афганистане, за что получил звание Героя Советского Союза. Киприан рассказывал URA.RU, что его путь к монашеству начался в 2009 году.

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Бывший депутат Курганской облдумы Валерий Бурков, который сейчас является священником отцом Киприаном, заявил, что разделение власти — это «принцип Сатаны». Видео с выступлением отца Киприана размещено в соцсети «ВКонтакте». «Хотят разрушить церковь, чтобы в Украине не было Русской православной церкви, канонической церкви. Для этого что надо? Разделение власти — чей принцип? Сатаны», — заявил священнослужитель в видео, опубликованном в неофициальной группе «Никита Михалков». Отец Киприан отметил, что зло никогда не остановится, даже перед теми, кто идет ему на уступки. По его мнению, сейчас наблюдается ненависть к православию. Он напомнил, что человек посеет, то и пожнет. О постриге Буркова в монахи стало известно в 2016 году. Ранее он служил в Афганистане, за что получил звание Героя Советского Союза. Киприан рассказывал URA.RU, что его путь к монашеству начался в 2009 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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