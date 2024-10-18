На простаивающем с 2018 самолете Superjet предложили вновь перевозить людей

Самолет Superjet-100, который ранее был частью флота ирландской авиакомпании Cityjet, может быть восстановлен и снова использован для перевозки пассажиров. Борт не выполнял рейсы с 2018 года.
«Этот Superjet можно восстановить до летной годности и он сможет выполнять рейсы. Самолетом интересовались несколько авиакомпаний», — сообщает источник РБК. Согласно документации, корпорация ВЭБ.РФ объявила о продаже самолета на аукционе. Его начальная стоимость составляет 2,018 млрд рублей.
SSJ-100 с серийным номером 95117 был выпущен в 2016 году и стал одним из 15 заказанных ирландским перевозчиком CityJet, из которых были поставлены только семь. В 2017–2018 годах самолет выполнял рейсы для Brussels Airlines, но к концу 2018 года был отправлен на хранение. CityJet отказался от Superjet в 2019 году из-за проблем с поставками запчастей и обслуживанием.
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