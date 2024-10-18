Специалисты криминалистических подразделений смогли установить механизм работы взрывного устройства, которое было использовано для убийства военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) в кафе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин.
«По другому уголовному делу о теракте в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент, известный как Владлен Татарский, сотрудниками криминалистических подразделений, участвовавшими в проведении осмотров места происшествия и прилегающей территории, обнаружены и изъяты части взрывного устройства, экспертиза которых в дальнейшем позволила установить способ приведения его в действие», — сказал Бастрыкин. Его слова цитирует газета «Комсомольская правда».
Кроме того, председатель СК отметил, что благодаря изъятым видеозаписям удалось восстановить маршрут передвижения обвиненной по делу об убийстве Татарского Дарьи Треповой* (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) до и после посещения кафе, где было совершено преступление. Эти данные могут стать ключевыми в дальнейшем расследовании дела о теракте.
Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге. Инцидент развернулся в кафе, расположенном на Университетской набережной, во время творческого вечера. Смерть журналиста наступила в результате взрыва бомбы, скрытой в статуэтке, которая была вручена ему в качестве подарка от Треповой. От полученных множественных ранений Татарский скончался на месте. Кроме того, более 50 человек получили различные травмы в результате этого инцидента.
Трепова была признана виновной по обвинениям в совершении террористического акта, транспортировке и хранении взрывчатых материалов, а также использовании фальсифицированных документов. Ей назначили наказание в виде 27 лет лишения свободы в колонии общего режима с последующим двухлетним ограничением свободы.
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