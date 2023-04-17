17 апреля 2023

В Екатеринбург прилетела делегация кремлевских чиновников, в домах власти переполох

© Служба новостей «URA.RU»
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В столице Урала работают сотрудник контрольного управления АП и его помощники
В столице Урала работают сотрудник контрольного управления АП и его помощники Фото:

Делегация из администрации президента РФ всю неделю работает в Екатеринбурге. Информация о ее визите появилась у свердловских чиновников 14 апреля и вызвала настоящий переполох в домах власти. Все из-за необычной повестки: сотрудников контрольного управления АП заинтересовало выполнение указа о парковках.

«Кто-то звонил в соседние регионы, чтобы узнать, что происходит. Но там тишина. Кто-то еще строил версии, в чьих интересах работают», — рассказал источник URA.RU во власти. По словам другого собеседника, ответы могут появиться уже 18 апреля — после первых совещаний в региональном правительстве.

Третий источник уточнил, что речь может идти об организации платных парковок в Екатеринбурге. «Москва ищет дополнительные источники дохода для муниципалитета», — объяснил инсайдер.

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Делегация из администрации президента РФ всю неделю работает в Екатеринбурге. Информация о ее визите появилась у свердловских чиновников 14 апреля и вызвала настоящий переполох в домах власти. Все из-за необычной повестки: сотрудников контрольного управления АП заинтересовало выполнение указа о парковках. «Кто-то звонил в соседние регионы, чтобы узнать, что происходит. Но там тишина. Кто-то еще строил версии, в чьих интересах работают», — рассказал источник URA.RU во власти. По словам другого собеседника, ответы могут появиться уже 18 апреля — после первых совещаний в региональном правительстве. Третий источник уточнил, что речь может идти об организации платных парковок в Екатеринбурге. «Москва ищет дополнительные источники дохода для муниципалитета», — объяснил инсайдер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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