В Екатеринбург прилетела делегация кремлевских чиновников, в домах власти переполох

18 апреля 2023 в 10:52 Размер текста - 17 +

В столице Урала работают сотрудник контрольного управления АП и его помощники Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Делегация из администрации президента РФ всю неделю работает в Екатеринбурге. Информация о ее визите появилась у свердловских чиновников 14 апреля и вызвала настоящий переполох в домах власти. Все из-за необычной повестки: сотрудников контрольного управления АП заинтересовало выполнение указа о парковках. «Кто-то звонил в соседние регионы, чтобы узнать, что происходит. Но там тишина. Кто-то еще строил версии, в чьих интересах работают», — рассказал источник URA.RU во власти. По словам другого собеседника, ответы могут появиться уже 18 апреля — после первых совещаний в региональном правительстве. Третий источник уточнил, что речь может идти об организации платных парковок в Екатеринбурге. «Москва ищет дополнительные источники дохода для муниципалитета», — объяснил инсайдер.

Делегация из администрации президента РФ всю неделю работает в Екатеринбурге. Информация о ее визите появилась у свердловских чиновников 14 апреля и вызвала настоящий переполох в домах власти. Все из-за необычной повестки: сотрудников контрольного управления АП заинтересовало выполнение указа о парковках. «Кто-то звонил в соседние регионы, чтобы узнать, что происходит. Но там тишина. Кто-то еще строил версии, в чьих интересах работают», — рассказал источник URA.RU во власти. По словам другого собеседника, ответы могут появиться уже 18 апреля — после первых совещаний в региональном правительстве. Третий источник уточнил, что речь может идти об организации платных парковок в Екатеринбурге. «Москва ищет дополнительные источники дохода для муниципалитета», — объяснил инсайдер.