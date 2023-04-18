Курганец поссорился с женой и расстрелял машину ее родственников

Курганца будут судить из-за стрельбы по машине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителя Макушинского округа (Курганская область) будут судить за то, что он расстрелял из ружья машину родственников жены после ссоры с супругой. Об этом сообщается на сайте районного суда.

«Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, используя незначительный повод, конфликт с женой, произвел не менее пяти выстрелов из охотничьего ружья по стоявшему возле дома автомобилю, принадлежащего родственникам супруги», — приводят подробности сотрудники суда. Уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества со значительным ущербом, совершенное общеопасным способом) поступило в суд.

После ссоры с женой и стрельбы по машине, нарушитель не успокоился. Прикладом он разбил стекла автомобиля, и лишь после этого ушел с места конфликта. Владельцы заявили об инциденте в полицию.