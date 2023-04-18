18 апреля 2023

Курганец поссорился с женой и расстрелял машину ее родственников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганца будут судить из-за стрельбы по машине
Курганца будут судить из-за стрельбы по машине Фото:

Жителя Макушинского округа (Курганская область) будут судить за то, что он расстрелял из ружья машину родственников жены после ссоры с супругой. Об этом сообщается на сайте районного суда.

«Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, используя незначительный повод, конфликт с женой, произвел не менее пяти выстрелов из охотничьего ружья по стоявшему возле дома автомобилю, принадлежащего родственникам супруги», — приводят подробности сотрудники суда. Уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества со значительным ущербом, совершенное общеопасным способом) поступило в суд.

После ссоры с женой и стрельбы по машине, нарушитель не успокоился. Прикладом он разбил стекла автомобиля, и лишь после этого ушел с места конфликта. Владельцы заявили об инциденте в полицию.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителя Макушинского округа (Курганская область) будут судить за то, что он расстрелял из ружья машину родственников жены после ссоры с супругой. Об этом сообщается на сайте районного суда. «Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, используя незначительный повод, конфликт с женой, произвел не менее пяти выстрелов из охотничьего ружья по стоявшему возле дома автомобилю, принадлежащего родственникам супруги», — приводят подробности сотрудники суда. Уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества со значительным ущербом, совершенное общеопасным способом) поступило в суд. После ссоры с женой и стрельбы по машине, нарушитель не успокоился. Прикладом он разбил стекла автомобиля, и лишь после этого ушел с места конфликта. Владельцы заявили об инциденте в полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...