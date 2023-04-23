Спасатели предупредили курганцев о высоком уровне пожарной опасности

МЧС предупредило курганцев о риске пожаров
новость из сюжетаЛесные пожары в России 2023
МЧС предупредило курганцев о высоком уровне пожарной опасности. Об этом ведомство сообщило в СМС рассылке.
«С 25 по 28 апреля в Курганской области введен желтый уровень погодной опасности и четвертый уровень пожарной опасности», — указано в сообщении. Эта же информация появилась на сайте ЦГМС.
Спасатели напомнили и о запрете на посещение лесов. Также нельзя разводить открытый огонь.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области резко потеплеет. Ожидается повышение температуры до +26 градусов.
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