Спасатели предупредили курганцев о высоком уровне пожарной опасности

24 апреля 2023 в 11:42 Размер текста - 17 +

МЧС предупредило курганцев о риске пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 МЧС предупредило курганцев о высоком уровне пожарной опасности. Об этом ведомство сообщило в СМС рассылке. «С 25 по 28 апреля в Курганской области введен желтый уровень погодной опасности и четвертый уровень пожарной опасности», — указано в сообщении. Эта же информация появилась на сайте ЦГМС. Спасатели напомнили и о запрете на посещение лесов. Также нельзя разводить открытый огонь. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области резко потеплеет. Ожидается повышение температуры до +26 градусов.

МЧС предупредило курганцев о высоком уровне пожарной опасности. Об этом ведомство сообщило в СМС рассылке. «С 25 по 28 апреля в Курганской области введен желтый уровень погодной опасности и четвертый уровень пожарной опасности», — указано в сообщении. Эта же информация появилась на сайте ЦГМС. Спасатели напомнили и о запрете на посещение лесов. Также нельзя разводить открытый огонь. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области резко потеплеет. Ожидается повышение температуры до +26 градусов.