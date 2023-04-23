23 апреля 2023
22 апреля 2023
21 апреля 2023

Спасатели предупредили курганцев о высоком уровне пожарной опасности

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Рейд с МЧС. Курган, мчс, пожар, спасатели мчс, пожарные, пожары
МЧС предупредило курганцев о риске пожаров Фото:
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МЧС предупредило курганцев о высоком уровне пожарной опасности. Об этом ведомство сообщило в СМС рассылке.

«С 25 по 28 апреля в Курганской области введен желтый уровень погодной опасности и четвертый уровень пожарной опасности», — указано в сообщении. Эта же информация появилась на сайте ЦГМС.

Спасатели напомнили и о запрете на посещение лесов. Также нельзя разводить открытый огонь.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области резко потеплеет. Ожидается повышение температуры до +26 градусов.

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МЧС предупредило курганцев о высоком уровне пожарной опасности. Об этом ведомство сообщило в СМС рассылке. «С 25 по 28 апреля в Курганской области введен желтый уровень погодной опасности и четвертый уровень пожарной опасности», — указано в сообщении. Эта же информация появилась на сайте ЦГМС. Спасатели напомнили и о запрете на посещение лесов. Также нельзя разводить открытый огонь. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области резко потеплеет. Ожидается повышение температуры до +26 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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