В Салехарде в Родительский день запустят бесплатные автобусы до кладбища
В Салехарде на Радоницу будут организованы бесплатные автобусные маршруты до кладбища. Жители смогут воспользоваться бесплатным транспортом 25 апреля, сообщает городская администрация.
«25 апреля с 9:25 до 14:23 организуется движение специального бесплатного автобуса для проезда к городскому кладбищу и обратно», — сообщает пресс-служба мэрии в telegram-канале «Администрация Салехарда». Подробное расписание размещено на фото.
Ранее URA.RU рассказало о закрытии автобусного сообщения между Салехардом и Лабытнанги. Маршрут прекращает действовать в связи с завершением зимнего сезона.
Расписание бесплатных автобусов до кладбища на 25 апреля
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