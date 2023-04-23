Жители Салехарда в Радоницу смогут попасть на кладбище бесплатно. Фото

24 апреля 2023 в 22:59 Размер текста - 17 +

В Салехарде в Родительский день запустят бесплатные автобусы до кладбища Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Салехарде на Радоницу будут организованы бесплатные автобусные маршруты до кладбища. Жители смогут воспользоваться бесплатным транспортом 25 апреля, сообщает городская администрация. «25 апреля с 9:25 до 14:23 организуется движение специального бесплатного автобуса для проезда к городскому кладбищу и обратно», — сообщает пресс-служба мэрии в telegram-канале «Администрация Салехарда». Подробное расписание размещено на фото. Ранее URA.RU рассказало о закрытии автобусного сообщения между Салехардом и Лабытнанги. Маршрут прекращает действовать в связи с завершением зимнего сезона. Расписание бесплатных автобусов до кладбища на 25 апреля Фото: telegram-канал «Администрация Салехарда»

В Салехарде на Радоницу будут организованы бесплатные автобусные маршруты до кладбища. Жители смогут воспользоваться бесплатным транспортом 25 апреля, сообщает городская администрация. «25 апреля с 9:25 до 14:23 организуется движение специального бесплатного автобуса для проезда к городскому кладбищу и обратно», — сообщает пресс-служба мэрии в telegram-канале «Администрация Салехарда». Подробное расписание размещено на фото. Ранее URA.RU рассказало о закрытии автобусного сообщения между Салехардом и Лабытнанги. Маршрут прекращает действовать в связи с завершением зимнего сезона.