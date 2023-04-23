23 апреля 2023
22 апреля 2023

Жители Салехарда в Радоницу смогут попасть на кладбище бесплатно. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рябковское кладбище. Курган , автобусная остановка, автобус
В Салехарде в Родительский день запустят бесплатные автобусы до кладбища Фото:

В Салехарде на Радоницу будут организованы бесплатные автобусные маршруты до кладбища. Жители смогут воспользоваться бесплатным транспортом 25 апреля, сообщает городская администрация.

«25 апреля с 9:25 до 14:23 организуется движение специального бесплатного автобуса для проезда к городскому кладбищу и обратно», — сообщает пресс-служба мэрии в telegram-канале «Администрация Салехарда». Подробное расписание размещено на фото.

Ранее URA.RU рассказало о закрытии автобусного сообщения между Салехардом и Лабытнанги. Маршрут прекращает действовать в связи с завершением зимнего сезона.

Расписание бесплатных автобусов до кладбища на 25 апреля
Расписание бесплатных автобусов до кладбища на 25 апреля
Фото:

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В Салехарде на Радоницу будут организованы бесплатные автобусные маршруты до кладбища. Жители смогут воспользоваться бесплатным транспортом 25 апреля, сообщает городская администрация. «25 апреля с 9:25 до 14:23 организуется движение специального бесплатного автобуса для проезда к городскому кладбищу и обратно», — сообщает пресс-служба мэрии в telegram-канале «Администрация Салехарда». Подробное расписание размещено на фото. Ранее URA.RU рассказало о закрытии автобусного сообщения между Салехардом и Лабытнанги. Маршрут прекращает действовать в связи с завершением зимнего сезона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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