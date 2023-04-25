В ХМАО жители заметили НЛО. Видео

26 апреля 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Два летающих объекта кружили над электростанцией в поселке Кедровый Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители поселка Кедровый в Ханты-Мансийском районе ХМАО заметили НЛО. На видеозаписи, присланной в агентство очевидцем, видно, как пульсирующие светящиеся объекты перемещаются над землей. «Два НЛО кружили-кружили над поселком бесшумно. Зависли где-то в районе электростанции,» — комментирует происходящее оператор. По словам одного из жителей Кедрового, один неопознанный летающий объект представлял собой шар, а другой по форме был похож на сигару. «Один из объектов пролетел над деревней. Его ширина приблизительно составляла около трех десятков метров», — рассказал собеседник агентства. Глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин в разговоре с URA.RU сообщил, что ему об этом инциденте ничего неизвестно. Ранее URA. RU писало, что жители Ханты-Мансийска увидели неопознанный летающий объект. Он пролетел ночью над городом.

Жители поселка Кедровый в Ханты-Мансийском районе ХМАО заметили НЛО. На видеозаписи, присланной в агентство очевидцем, видно, как пульсирующие светящиеся объекты перемещаются над землей. «Два НЛО кружили-кружили над поселком бесшумно. Зависли где-то в районе электростанции,» — комментирует происходящее оператор. По словам одного из жителей Кедрового, один неопознанный летающий объект представлял собой шар, а другой по форме был похож на сигару. «Один из объектов пролетел над деревней. Его ширина приблизительно составляла около трех десятков метров», — рассказал собеседник агентства. Глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин в разговоре с URA.RU сообщил, что ему об этом инциденте ничего неизвестно. Ранее URA. RU писало, что жители Ханты-Мансийска увидели неопознанный летающий объект. Он пролетел ночью над городом.