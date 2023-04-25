Жители поселка Кедровый в Ханты-Мансийском районе ХМАО заметили НЛО. На видеозаписи, присланной в агентство очевидцем, видно, как пульсирующие светящиеся объекты перемещаются над землей.
«Два НЛО кружили-кружили над поселком бесшумно. Зависли где-то в районе электростанции,» — комментирует происходящее оператор.
По словам одного из жителей Кедрового, один неопознанный летающий объект представлял собой шар, а другой по форме был похож на сигару. «Один из объектов пролетел над деревней. Его ширина приблизительно составляла около трех десятков метров», — рассказал собеседник агентства. Глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин в разговоре с URA.RU сообщил, что ему об этом инциденте ничего неизвестно.
Ранее URA. RU писало, что жители Ханты-Мансийска увидели неопознанный летающий объект. Он пролетел ночью над городом.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.