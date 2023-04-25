25 апреля 2023

В ХМАО жители заметили НЛО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Облака. Челябинск, пейзаж, погода, облака, небо, туча, непогода, прогноз, циклон, метеорология, стихия, климат, грозовой фронт
Два летающих объекта кружили над электростанцией в поселке Кедровый Фото:

Жители поселка Кедровый в Ханты-Мансийском районе ХМАО заметили НЛО. На видеозаписи, присланной в агентство очевидцем, видно, как пульсирующие светящиеся объекты перемещаются над землей.

«Два НЛО кружили-кружили над поселком бесшумно. Зависли где-то в районе электростанции,» — комментирует происходящее оператор.

По словам одного из жителей Кедрового, один неопознанный летающий объект представлял собой шар, а другой по форме был похож на сигару. «Один из объектов пролетел над деревней. Его ширина приблизительно составляла около трех десятков метров», — рассказал собеседник агентства. Глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин в разговоре с URA.RU сообщил, что ему об этом инциденте ничего неизвестно.

Ранее URA. RU писало, что жители Ханты-Мансийска увидели неопознанный летающий объект. Он пролетел ночью над городом.

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Жители поселка Кедровый в Ханты-Мансийском районе ХМАО заметили НЛО. На видеозаписи, присланной в агентство очевидцем, видно, как пульсирующие светящиеся объекты перемещаются над землей. «Два НЛО кружили-кружили над поселком бесшумно. Зависли где-то в районе электростанции,» — комментирует происходящее оператор. По словам одного из жителей Кедрового, один неопознанный летающий объект представлял собой шар, а другой по форме был похож на сигару. «Один из объектов пролетел над деревней. Его ширина приблизительно составляла около трех десятков метров», — рассказал собеседник агентства. Глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин в разговоре с URA.RU сообщил, что ему об этом инциденте ничего неизвестно. Ранее URA. RU писало, что жители Ханты-Мансийска увидели неопознанный летающий объект. Он пролетел ночью над городом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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