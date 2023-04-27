Пришедший мириться с подругой пермяк сжег ее дом

Огонь уничтожил все имущество сожительницы мужчины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае за умышленное уничтожение чужого имущества осудят 69-летнего жителя деревни Соколово. Мужчина пришел мириться с сожительницей, но в результате сжег ее дом. По информации краевого управления МВД, преступление злоумышленник совершил в декабре прошлого года.

«Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к дому бывшей сожительницы, чтобы примириться с ней. Двери в ее жилье были закрыты, на стук в окно ему ничто не ответил. Разозлившись на женщину, злоумышленник решил отомстить ей — зажег бересту и бросил в пристрой крытой веранды, после чего скрылся с места преступления», — информирует пресс-служба ГУ МВД по Прикамью.

Женщина в момент возгорания находилась дома. Ей удалось выбраться из горящего здания, но огонь полностью уничтожил дом потерпевшей, надворные постройки и личные вещи. Ущерб, который причинил владелице имущества ее знакомый оценен, в 600 тыс рублей. Мужчина признал свою вину. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога» (ч. 2 ст. 167 Ук РФ), в ближайшее время оно будет передано в суд.