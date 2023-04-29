29 апреля 2023
28 апреля 2023

В Перми пожарные спасли от огня баню

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Пермь, мчс, пожарная охрана, пожарные
В Перми пожарные потушили сухую траву и баню на улице 3-я Затонская Фото:

В Перми пожарные потушили баню и надворные постройки на улице 3-я Затонская. Площадь пожара составила 183 квадратных метра. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Пермскому краю в своем telegram-канале.

«Сообщение о пожаре поступило 29 апреля в 17 часов 21 минуту. К месту вызова прибыли 7 единиц техники и 32 человека личного состава пожарных. Горела сухая трава, надворные постройки и баня, была угроза распространения огня на садовый дом», — сообщила пресс-служба.

Пожар удалось локализовать в 17:55, а открытое горение было ликвидировано в 18:20. Погибших и пострадавших нет. «Благодаря профессиональным и слаженным действиям пожарных от огня спасен садовый дом», — уточнила пресс-служба ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми пожарные тушили барак на улице Карпинского. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

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В Перми пожарные потушили баню и надворные постройки на улице 3-я Затонская. Площадь пожара составила 183 квадратных метра. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Пермскому краю в своем telegram-канале. «Сообщение о пожаре поступило 29 апреля в 17 часов 21 минуту. К месту вызова прибыли 7 единиц техники и 32 человека личного состава пожарных. Горела сухая трава, надворные постройки и баня, была угроза распространения огня на садовый дом», — сообщила пресс-служба. Пожар удалось локализовать в 17:55, а открытое горение было ликвидировано в 18:20. Погибших и пострадавших нет. «Благодаря профессиональным и слаженным действиям пожарных от огня спасен садовый дом», — уточнила пресс-служба ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми пожарные тушили барак на улице Карпинского. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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