В Перми пожарные спасли от огня баню

30 апреля 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

В Перми пожарные потушили сухую траву и баню на улице 3-я Затонская Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми пожарные потушили баню и надворные постройки на улице 3-я Затонская. Площадь пожара составила 183 квадратных метра. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Пермскому краю в своем telegram-канале. «Сообщение о пожаре поступило 29 апреля в 17 часов 21 минуту. К месту вызова прибыли 7 единиц техники и 32 человека личного состава пожарных. Горела сухая трава, надворные постройки и баня, была угроза распространения огня на садовый дом», — сообщила пресс-служба. Пожар удалось локализовать в 17:55, а открытое горение было ликвидировано в 18:20. Погибших и пострадавших нет. «Благодаря профессиональным и слаженным действиям пожарных от огня спасен садовый дом», — уточнила пресс-служба ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми пожарные тушили барак на улице Карпинского. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

В Перми пожарные потушили баню и надворные постройки на улице 3-я Затонская. Площадь пожара составила 183 квадратных метра. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Пермскому краю в своем telegram-канале. «Сообщение о пожаре поступило 29 апреля в 17 часов 21 минуту. К месту вызова прибыли 7 единиц техники и 32 человека личного состава пожарных. Горела сухая трава, надворные постройки и баня, была угроза распространения огня на садовый дом», — сообщила пресс-служба. Пожар удалось локализовать в 17:55, а открытое горение было ликвидировано в 18:20. Погибших и пострадавших нет. «Благодаря профессиональным и слаженным действиям пожарных от огня спасен садовый дом», — уточнила пресс-служба ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми пожарные тушили барак на улице Карпинского. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.