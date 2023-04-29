29 апреля 2023
28 апреля 2023

В Перми пожарные тушат барак

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС. Пермь, мчс, пожарная охрана, пожарный автомобиль, автолестница
В Перми тушат барак Фото:

В Перми пожарные тушат барак на улице Карпинского. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Об этом рассказала в своем telegram-канале пресс-служба Главного управления МЧС России по Пермскому краю.

«Сообщение о возгорании поступило 30 апреля в 05 часов 21 минуту. К месту вызова незамедлительно были направлены 7 единиц техники и 34 человека личного состава», — сообщила пресс-служба.

На улице Карпинского пожарные тушат расселенный барак. Пожар уже локализован. В результате пожара погибших и пострадавших нет. «Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем», — уточнила пресс-служба ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми на улице Уинской в логу пожарные потушили возгорание сухой растительности. Площадь пожара была около 200 квадратных метров.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми пожарные тушат барак на улице Карпинского. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Об этом рассказала в своем telegram-канале пресс-служба Главного управления МЧС России по Пермскому краю. «Сообщение о возгорании поступило 30 апреля в 05 часов 21 минуту. К месту вызова незамедлительно были направлены 7 единиц техники и 34 человека личного состава», — сообщила пресс-служба. На улице Карпинского пожарные тушат расселенный барак. Пожар уже локализован. В результате пожара погибших и пострадавших нет. «Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем», — уточнила пресс-служба ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми на улице Уинской в логу пожарные потушили возгорание сухой растительности. Площадь пожара была около 200 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...