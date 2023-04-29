В Перми пожарные тушат барак

30 апреля 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

В Перми тушат барак Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми пожарные тушат барак на улице Карпинского. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Об этом рассказала в своем telegram-канале пресс-служба Главного управления МЧС России по Пермскому краю. «Сообщение о возгорании поступило 30 апреля в 05 часов 21 минуту. К месту вызова незамедлительно были направлены 7 единиц техники и 34 человека личного состава», — сообщила пресс-служба. На улице Карпинского пожарные тушат расселенный барак. Пожар уже локализован. В результате пожара погибших и пострадавших нет. «Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем», — уточнила пресс-служба ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми на улице Уинской в логу пожарные потушили возгорание сухой растительности. Площадь пожара была около 200 квадратных метров.

В Перми пожарные тушат барак на улице Карпинского. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Об этом рассказала в своем telegram-канале пресс-служба Главного управления МЧС России по Пермскому краю. «Сообщение о возгорании поступило 30 апреля в 05 часов 21 минуту. К месту вызова незамедлительно были направлены 7 единиц техники и 34 человека личного состава», — сообщила пресс-служба. На улице Карпинского пожарные тушат расселенный барак. Пожар уже локализован. В результате пожара погибших и пострадавших нет. «Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем», — уточнила пресс-служба ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми на улице Уинской в логу пожарные потушили возгорание сухой растительности. Площадь пожара была около 200 квадратных метров.