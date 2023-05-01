01 мая 2023
30 апреля 2023

Десятки тысяч свердловских домов подключат к газу

© Служба новостей «URA.RU»
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Дачные участки. Курган, газ, природный газ, газовые трубы
До 2025 года в 71 тысячи домов будет обеспечена возможность для подключения газа Фото:

До 2025 года в Свердловской области больше 70 тысяч домов подключат к газу. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП).

«План по строительству газовой инфраструктуры, который поставил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, выполнен на 80%. До 2025 года в 71 тысячи домов в регионе будет обеспечена возможность для подключения газа. Уже сейчас в Свердловской области техническая возможность для подключения к уже построенным газовым сетям создана для 57,2 тысячи домов», — сказано в сообщении ДИПа.

В 2020 году ПАО «Газпром» и 67 регионов страны подписали программы развития газоснабжения и газификации на пятилетний период — с 2021 по 2025 год. За пять лет планируется построить около 24,4 тысяч км газопроводов и подвести газ к 3632 населенным пунктам. Более 80% новых газопроводов будут проложены в сельской местности.

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До 2025 года в Свердловской области больше 70 тысяч домов подключат к газу. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «План по строительству газовой инфраструктуры, который поставил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, выполнен на 80%. До 2025 года в 71 тысячи домов в регионе будет обеспечена возможность для подключения газа. Уже сейчас в Свердловской области техническая возможность для подключения к уже построенным газовым сетям создана для 57,2 тысячи домов», — сказано в сообщении ДИПа. В 2020 году ПАО «Газпром» и 67 регионов страны подписали программы развития газоснабжения и газификации на пятилетний период — с 2021 по 2025 год. За пять лет планируется построить около 24,4 тысяч км газопроводов и подвести газ к 3632 населенным пунктам. Более 80% новых газопроводов будут проложены в сельской местности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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