Десятки тысяч свердловских домов подключат к газу

02 мая 2023 в 10:18 Размер текста - 17 +

До 2025 года в 71 тысячи домов будет обеспечена возможность для подключения газа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU До 2025 года в Свердловской области больше 70 тысяч домов подключат к газу. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «План по строительству газовой инфраструктуры, который поставил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, выполнен на 80%. До 2025 года в 71 тысячи домов в регионе будет обеспечена возможность для подключения газа. Уже сейчас в Свердловской области техническая возможность для подключения к уже построенным газовым сетям создана для 57,2 тысячи домов», — сказано в сообщении ДИПа. В 2020 году ПАО «Газпром» и 67 регионов страны подписали программы развития газоснабжения и газификации на пятилетний период — с 2021 по 2025 год. За пять лет планируется построить около 24,4 тысяч км газопроводов и подвести газ к 3632 населенным пунктам. Более 80% новых газопроводов будут проложены в сельской местности.

До 2025 года в Свердловской области больше 70 тысяч домов подключат к газу. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «План по строительству газовой инфраструктуры, который поставил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, выполнен на 80%. До 2025 года в 71 тысячи домов в регионе будет обеспечена возможность для подключения газа. Уже сейчас в Свердловской области техническая возможность для подключения к уже построенным газовым сетям создана для 57,2 тысячи домов», — сказано в сообщении ДИПа. В 2020 году ПАО «Газпром» и 67 регионов страны подписали программы развития газоснабжения и газификации на пятилетний период — с 2021 по 2025 год. За пять лет планируется построить около 24,4 тысяч км газопроводов и подвести газ к 3632 населенным пунктам. Более 80% новых газопроводов будут проложены в сельской местности.