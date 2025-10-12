12 октября 2025

В Ивделе скончалась 14-летняя девочка, близкие нашли ее личный дневник

Тело девочки нашли 4 октября (архивное фото)
Тело девочки нашли 4 октября (архивное фото) Фото:

Близкие 14-летней школьницы из Ивделя (Свердловская область), которую обнаружили мертвой 4 октября, нашли личный дневник, куда она записывала свои переживания. Об этом URA.RU сообщила ее подруга.

«Туда она вносила очень личное. Писала о наболевшем, о проблемах», — сказала собеседница агентства.

Девочку похоронили 7 октября на местном кладбище. Для родных ее смерть стала настоящим шоком. Друзья отзываются о школьнице с хорошей стороны. Но некоторые отмечают, что у нее якобы были проблемы с другими учениками. В свердловском СУ СК тему не комментируют.

