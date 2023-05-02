В МЧС сообщили о возобновлении водоснабжения в Перми после масштабной аварии

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Разное. Курган, отключение воды, вода, водопроводный кран
Вода вновь появилась в домах пермяков Фото:

В Перми после прорыва на сетях, который оставил без воды десятки тысяч жителей, возобновили подачу ресурса. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Произведено переключение потребителей, водоснабжение подается в полном объеме», — сообщили журналистам в ведомстве. Ремонтировать участок водовода будут уже 3 мая.

Ранее URA.RU рассказывало, что водопровод прорвало в центре Перми. В результате затопило центр города, а более 42 тысяч жителей остались без водоснабжения.

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В Перми после прорыва на сетях, который оставил без воды десятки тысяч жителей, возобновили подачу ресурса. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. «Произведено переключение потребителей, водоснабжение подается в полном объеме», — сообщили журналистам в ведомстве. Ремонтировать участок водовода будут уже 3 мая. Ранее URA.RU рассказывало, что водопровод прорвало в центре Перми. В результате затопило центр города, а более 42 тысяч жителей остались без водоснабжения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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