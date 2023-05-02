В МЧС сообщили о возобновлении водоснабжения в Перми после масштабной аварии

Вода вновь появилась в домах пермяков
В Перми после прорыва на сетях, который оставил без воды десятки тысяч жителей, возобновили подачу ресурса. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
«Произведено переключение потребителей, водоснабжение подается в полном объеме», — сообщили журналистам в ведомстве. Ремонтировать участок водовода будут уже 3 мая.
Ранее URA.RU рассказывало, что водопровод прорвало в центре Перми. В результате затопило центр города, а более 42 тысяч жителей остались без водоснабжения.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!