02 мая 2023

Пермские спасатели потушили ночной пожар на улице Адмирала Макарова. Видео

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Учения МЧС. Курган, мчс, пожар, огнетушитель, сотрудники мчс, пожаротушение, пожарный
О пожаре сообщили горожане Фото:

Пермские спасатели потушили пожар на улице улице Адмирала Макарова. О происшествии в ночь со 2 на 3 мая сообщили очевидцы.

«Пожар на улице Адмирала Макарова около дома 22а, пожарная машина уже приехала и все потушила. Что именно загорелось неизвестно. Будьте осторожны!» — пишет анонимная подписчица в telegram-канале «Подслушано | Пермь», где также выложено видео происшествия.

Корреспондент URA.RU направил письменный запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Пермскому краю с просьбой осветить подробности происшествия. Информация будет дополнена, как только появится ответ.

Ранее в Перми пожарные спасли от огня баню и надворные постройки на улице 3-я Затонская. Тогда площадь пожара составила 183 квадратных метра.

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Пермские спасатели потушили пожар на улице улице Адмирала Макарова. О происшествии в ночь со 2 на 3 мая сообщили очевидцы. «Пожар на улице Адмирала Макарова около дома 22а, пожарная машина уже приехала и все потушила. Что именно загорелось неизвестно. Будьте осторожны!» — пишет анонимная подписчица в telegram-канале «Подслушано | Пермь», где также выложено видео происшествия. Корреспондент URA.RU направил письменный запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Пермскому краю с просьбой осветить подробности происшествия. Информация будет дополнена, как только появится ответ. Ранее в Перми пожарные спасли от огня баню и надворные постройки на улице 3-я Затонская. Тогда площадь пожара составила 183 квадратных метра.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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