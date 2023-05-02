Пермские спасатели потушили ночной пожар на улице Адмирала Макарова. Видео

03 мая 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

О пожаре сообщили горожане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермские спасатели потушили пожар на улице улице Адмирала Макарова. О происшествии в ночь со 2 на 3 мая сообщили очевидцы. «Пожар на улице Адмирала Макарова около дома 22а, пожарная машина уже приехала и все потушила. Что именно загорелось неизвестно. Будьте осторожны!» — пишет анонимная подписчица в telegram-канале «Подслушано | Пермь», где также выложено видео происшествия. Корреспондент URA.RU направил письменный запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Пермскому краю с просьбой осветить подробности происшествия. Информация будет дополнена, как только появится ответ. Ранее в Перми пожарные спасли от огня баню и надворные постройки на улице 3-я Затонская. Тогда площадь пожара составила 183 квадратных метра.

Пермские спасатели потушили пожар на улице улице Адмирала Макарова. О происшествии в ночь со 2 на 3 мая сообщили очевидцы. «Пожар на улице Адмирала Макарова около дома 22а, пожарная машина уже приехала и все потушила. Что именно загорелось неизвестно. Будьте осторожны!» — пишет анонимная подписчица в telegram-канале «Подслушано | Пермь», где также выложено видео происшествия. Корреспондент URA.RU направил письменный запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Пермскому краю с просьбой осветить подробности происшествия. Информация будет дополнена, как только появится ответ. Ранее в Перми пожарные спасли от огня баню и надворные постройки на улице 3-я Затонская. Тогда площадь пожара составила 183 квадратных метра.