Пермские спасатели потушили пожар на улице улице Адмирала Макарова. О происшествии в ночь со 2 на 3 мая сообщили очевидцы.
«Пожар на улице Адмирала Макарова около дома 22а, пожарная машина уже приехала и все потушила. Что именно загорелось неизвестно. Будьте осторожны!» — пишет анонимная подписчица в telegram-канале «Подслушано | Пермь», где также выложено видео происшествия.
Корреспондент URA.RU направил письменный запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Пермскому краю с просьбой осветить подробности происшествия. Информация будет дополнена, как только появится ответ.
Ранее в Перми пожарные спасли от огня баню и надворные постройки на улице 3-я Затонская. Тогда площадь пожара составила 183 квадратных метра.
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