Сбербанк объяснил списание бонусов «Спасибо» у клиентов

Сбербанк назвал единичными жалобы клиентов на списание бонусов «Спасибо»
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Списание бонусов произошло у единичных клиентов Сбербанка Фото:

Списание бонусов «Спасибо» у клиентов Сбербанка имеет единичный характер и производился исключительно при наличии реальных доказательств нарушений клиентом правил программы «Сберспасибо». Об этом заявили в пресс-службе банка.

«Списание бонусов программы „Сберспасибо“ происходит только после ознакомления с реальными доказательствами нарушением клиентом правила программы», — сообщили в Сбербанке. Там добавили, что списание бонусов может произойти и в результате нарушения срока действия программы «Сберспасибо». Обращения клиентов по поводу списания бонусов являются единичными и о каком-то системном характере говорить не приходится, заключили в пресс-службе.

Ранее стало известно о массовых жалобах клиентов Сбербанка по поводу списания бонусов «Сберспасибо». Также многие клиенты жаловались на блокировку личных счетов в программе лояльности.

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Списание бонусов «Спасибо» у клиентов Сбербанка имеет единичный характер и производился исключительно при наличии реальных доказательств нарушений клиентом правил программы «Сберспасибо». Об этом заявили в пресс-службе банка. «Списание бонусов программы „Сберспасибо“ происходит только после ознакомления с реальными доказательствами нарушением клиентом правила программы», — сообщили в Сбербанке. Там добавили, что списание бонусов может произойти и в результате нарушения срока действия программы «Сберспасибо». Обращения клиентов по поводу списания бонусов являются единичными и о каком-то системном характере говорить не приходится, заключили в пресс-службе. Ранее стало известно о массовых жалобах клиентов Сбербанка по поводу списания бонусов «Сберспасибо». Также многие клиенты жаловались на блокировку личных счетов в программе лояльности.
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