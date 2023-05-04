Сбербанк объяснил списание бонусов «Спасибо» у клиентов Сбербанк назвал единичными жалобы клиентов на списание бонусов «Спасибо» 04 мая 2023 в 18:18 Размер текста - 17 + Списание бонусов произошло у единичных клиентов Сбербанка Фото: Алексей Андронов © URA.RU Списание бонусов «Спасибо» у клиентов Сбербанка имеет единичный характер и производился исключительно при наличии реальных доказательств нарушений клиентом правил программы «Сберспасибо». Об этом заявили в пресс-службе банка. «Списание бонусов программы „Сберспасибо“ происходит только после ознакомления с реальными доказательствами нарушением клиентом правила программы», — сообщили в Сбербанке. Там добавили, что списание бонусов может произойти и в результате нарушения срока действия программы «Сберспасибо». Обращения клиентов по поводу списания бонусов являются единичными и о каком-то системном характере говорить не приходится, заключили в пресс-службе. Ранее стало известно о массовых жалобах клиентов Сбербанка по поводу списания бонусов «Сберспасибо». Также многие клиенты жаловались на блокировку личных счетов в программе лояльности. Списание бонусов «Спасибо» у клиентов Сбербанка имеет единичный характер и производился исключительно при наличии реальных доказательств нарушений клиентом правил программы «Сберспасибо». Об этом заявили в пресс-службе банка. «Списание бонусов программы „Сберспасибо“ происходит только после ознакомления с реальными доказательствами нарушением клиентом правила программы», — сообщили в Сбербанке. Там добавили, что списание бонусов может произойти и в результате нарушения срока действия программы «Сберспасибо». Обращения клиентов по поводу списания бонусов являются единичными и о каком-то системном характере говорить не приходится, заключили в пресс-службе. Ранее стало известно о массовых жалобах клиентов Сбербанка по поводу списания бонусов «Сберспасибо». Также многие клиенты жаловались на блокировку личных счетов в программе лояльности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям