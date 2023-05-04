Очевидцы заявили о нападении на пассажира такси Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) возле торгово-развлекательного центра «Югра-Молл» неизвестные с ножом напали на жителя. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

«Югра-Молл», Росгвардия на месте работает, двух повязали. <…> По сообщению от подписчика, там пырнули ножом пассажира такси», — сообщается в telegram-канале «Нижневартовск. Происшествия».

В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не был получен.