04 мая 2023
03 мая 2023

Неизвестные напали на жителя Нижневартовска с ножом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Очевидцы заявили о нападении на пассажира такси Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) возле торгово-развлекательного центра «Югра-Молл» неизвестные с ножом напали на жителя. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

«Югра-Молл», Росгвардия на месте работает, двух повязали. <…> По сообщению от подписчика, там пырнули ножом пассажира такси», — сообщается в telegram-канале «Нижневартовск. Происшествия».

В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не был получен.

Очевидцы заявили о нападении у ТРЦ «Югра-Молл»
Очевидцы заявили о нападении у ТРЦ «Югра-Молл»

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В Нижневартовске (ХМАО) возле торгово-развлекательного центра «Югра-Молл» неизвестные с ножом напали на жителя. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях. «Югра-Молл», Росгвардия на месте работает, двух повязали. <…> По сообщению от подписчика, там пырнули ножом пассажира такси», — сообщается в telegram-канале «Нижневартовск. Происшествия». В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не был получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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