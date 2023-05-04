Очевидцы заявили о нападении на пассажира такси
В Нижневартовске (ХМАО) возле торгово-развлекательного центра «Югра-Молл» неизвестные с ножом напали на жителя. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.
«Югра-Молл», Росгвардия на месте работает, двух повязали. <…> По сообщению от подписчика, там пырнули ножом пассажира такси», — сообщается в telegram-канале «Нижневартовск. Происшествия».
В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не был получен.
Очевидцы заявили о нападении у ТРЦ «Югра-Молл»
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