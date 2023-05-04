Жители тюменского села Успенка дежурят около своих домов из-за пожаров

05 мая 2023 в 02:42 Размер текста - 17 +

Из-за ветра горящее сено летит в направлении деревни Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители села Успенка (Тюменская область) дежурят у своих домов, чтобы предотвратить распространение огня с горящих стогов в поле. Об этом сообщают журналисты, уточняя, что пожар может распространиться на жилые постройки из-за ветра. «Из-за ветра объятые огнем части сена летят в направлении деревни. Из-за этого местные жители дежурят около своих домов, чтобы вовремя предотвратить возможные возгорания», — пишут в telegram-канале журналисты РБК Тюмень. Ранее 4 мая этого года поступило сообщение о распространении верхового пожара в районе села Успенка (Тюменский район, Тюменская область). Огонь от природных пожаров в Тюменской области добрался до жилых домов в селе Успенка. Было повреждено 18 строений.

Жители села Успенка (Тюменская область) дежурят у своих домов, чтобы предотвратить распространение огня с горящих стогов в поле. Об этом сообщают журналисты, уточняя, что пожар может распространиться на жилые постройки из-за ветра. «Из-за ветра объятые огнем части сена летят в направлении деревни. Из-за этого местные жители дежурят около своих домов, чтобы вовремя предотвратить возможные возгорания», — пишут в telegram-канале журналисты РБК Тюмень. Ранее 4 мая этого года поступило сообщение о распространении верхового пожара в районе села Успенка (Тюменский район, Тюменская область). Огонь от природных пожаров в Тюменской области добрался до жилых домов в селе Успенка. Было повреждено 18 строений.