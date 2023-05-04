04 мая 2023

Жители тюменского села Успенка дежурят около своих домов из-за пожаров

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Пожар в Успенке. Тюмень
Из-за ветра горящее сено летит в направлении деревни Фото:

Жители села Успенка (Тюменская область) дежурят у своих домов, чтобы предотвратить распространение огня с горящих стогов в поле. Об этом сообщают журналисты, уточняя, что пожар может распространиться на жилые постройки из-за ветра.

«Из-за ветра объятые огнем части сена летят в направлении деревни. Из-за этого местные жители дежурят около своих домов, чтобы вовремя предотвратить возможные возгорания», — пишут в telegram-канале журналисты РБК Тюмень.

Ранее 4 мая этого года поступило сообщение о распространении верхового пожара в районе села Успенка (Тюменский район, Тюменская область). Огонь от природных пожаров в Тюменской области добрался до жилых домов в селе Успенка. Было повреждено 18 строений.

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Жители села Успенка (Тюменская область) дежурят у своих домов, чтобы предотвратить распространение огня с горящих стогов в поле. Об этом сообщают журналисты, уточняя, что пожар может распространиться на жилые постройки из-за ветра. «Из-за ветра объятые огнем части сена летят в направлении деревни. Из-за этого местные жители дежурят около своих домов, чтобы вовремя предотвратить возможные возгорания», — пишут в telegram-канале журналисты РБК Тюмень. Ранее 4 мая этого года поступило сообщение о распространении верхового пожара в районе села Успенка (Тюменский район, Тюменская область). Огонь от природных пожаров в Тюменской области добрался до жилых домов в селе Успенка. Было повреждено 18 строений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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