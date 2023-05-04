04 мая 2023

Уральский оператор связи «Мотив» подал иск к компании Ericsson

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по иску Бориса Шалютина к КГУ
«Мотив» не устроило, что в Ericsson отказались исполнять договор, и компания пошла в суд (фото из архива) Фото:

Компания «Екатеринург-2000», являющаяся юридическим лицом оператора сотовой связи «Мотив», подала иск к «Эрикссон корпорация», с которой у нее был заключен договор. Из-за введенных санкций корпорация отказалась выполнять договор. Иск появился в картотеке дел Арбитражного суда Москвы, информацию URA.RU также подтвердили в пресс-службе «Мотива».

«Мы работаем на оборудовании Ericsson, был заключен долгосрочный договор техподдержки. В корпорации, ссылаясь на европейские санкции, в одностороннем порядке отказался исполнять договор», — рассказали в компании.

Суд принял иск к производству, рассмотрение дела пройдет 4 июля. Договор с «Эрикссон корпорация» компания «Мотив» заключила в 2019 году, а уже в 2020 реализовала тестовый совместный проект сети 5G.

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Компания «Екатеринург-2000», являющаяся юридическим лицом оператора сотовой связи «Мотив», подала иск к «Эрикссон корпорация», с которой у нее был заключен договор. Из-за введенных санкций корпорация отказалась выполнять договор. Иск появился в картотеке дел Арбитражного суда Москвы, информацию URA.RU также подтвердили в пресс-службе «Мотива». «Мы работаем на оборудовании Ericsson, был заключен долгосрочный договор техподдержки. В корпорации, ссылаясь на европейские санкции, в одностороннем порядке отказался исполнять договор», — рассказали в компании. Суд принял иск к производству, рассмотрение дела пройдет 4 июля. Договор с «Эрикссон корпорация» компания «Мотив» заключила в 2019 году, а уже в 2020 реализовала тестовый совместный проект сети 5G.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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