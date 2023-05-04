Уральский оператор связи «Мотив» подал иск к компании Ericsson

Компания «Екатеринург-2000», являющаяся юридическим лицом оператора сотовой связи «Мотив», подала иск к «Эрикссон корпорация», с которой у нее был заключен договор. Из-за введенных санкций корпорация отказалась выполнять договор. Иск появился в картотеке дел Арбитражного суда Москвы, информацию URA.RU также подтвердили в пресс-службе «Мотива».
«Мы работаем на оборудовании Ericsson, был заключен долгосрочный договор техподдержки. В корпорации, ссылаясь на европейские санкции, в одностороннем порядке отказался исполнять договор», — рассказали в компании.
Суд принял иск к производству, рассмотрение дела пройдет 4 июля. Договор с «Эрикссон корпорация» компания «Мотив» заключила в 2019 году, а уже в 2020 реализовала тестовый совместный проект сети 5G.
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