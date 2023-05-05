США передают Польше боевые вертолеты Apache для размещения на границе

05 мая 2023 в 22:47 Размер текста - 17 +

Боевые вертолеты Apache будут располагаться на востоке Польши Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Польша получит от США боевые вертолеты Apache. Они будут располагаться на востоке страны. Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак после встречи с американским коллегой Ллойдом Остином в Вашингтоне. «Мы получили уверения в том, что армия США предоставит нам вертолеты Apache. Предоставит из собственных запасов еще до подписания контракта по вопросу их покупки для нужд Войска польского», — заявил Мариуш Блащак, его слова приводит польское издание Interia Wydarzenia . После получения вертолетов польские пилоты приступят к обучению. Вертолеты разместятся на восточном фланге НАТО. Ранее Bloomberg сообщало, что НАТО может разместить ядерное оружие в Польше и Прибалтике после саммита в июле. Данные действия носят зеркальный характер на размещение ядерного оружия России в Белоруссии.

Польша получит от США боевые вертолеты Apache. Они будут располагаться на востоке страны. Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак после встречи с американским коллегой Ллойдом Остином в Вашингтоне. «Мы получили уверения в том, что армия США предоставит нам вертолеты Apache. Предоставит из собственных запасов еще до подписания контракта по вопросу их покупки для нужд Войска польского», — заявил Мариуш Блащак, его слова приводит польское издание Interia Wydarzenia. После получения вертолетов польские пилоты приступят к обучению. Вертолеты разместятся на восточном фланге НАТО. Ранее Bloomberg сообщало, что НАТО может разместить ядерное оружие в Польше и Прибалтике после саммита в июле. Данные действия носят зеркальный характер на размещение ядерного оружия России в Белоруссии.