Информации о пострадавших в ходе пожара нет (архивное фото)
В Москве, из-за пожара на стройке на Большой Очаковской улице возникла угроза взрыва. Причины возгорания в данный момент выясняются.
«Пожар разгорелся на Большой Очаковской улице в Москве. <…> Возникла угроза взрыва», — передает телеканал 360 со ссылкой на источник. Уточняется, что причины возгорания выясняются, а данных о пострадавших в ходе инцидента нет.
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