360: в Москве возникла угроза взрыва из-за пожара на стройке. Фото, видео

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Пожар в Пушкинском музее. Москва, огонь, тушение пожара
Информации о пострадавших в ходе пожара нет (архивное фото) Фото:

В Москве, из-за пожара на стройке на Большой Очаковской улице возникла угроза взрыва. Причины возгорания в данный момент выясняются.

«Пожар разгорелся на Большой Очаковской улице в Москве. <…> Возникла угроза взрыва», — передает телеканал 360 со ссылкой на источник. Уточняется, что причины возгорания выясняются, а данных о пострадавших в ходе инцидента нет.

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В Москве, из-за пожара на стройке на Большой Очаковской улице возникла угроза взрыва. Причины возгорания в данный момент выясняются. «Пожар разгорелся на Большой Очаковской улице в Москве. <…> Возникла угроза взрыва», — передает телеканал 360 со ссылкой на источник. Уточняется, что причины возгорания выясняются, а данных о пострадавших в ходе инцидента нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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