«Бессмертный полк» прошелся по Еревану и Берлину: как празднуют День Победы по всему миру

«Бессмертный полк» — это массовое гражданское патриотическое мероприятие, которое проводится каждый год 9 мая, в День Победы, в память о жертвах и участниках Великой Отечественной войны. Помимо России в патриотической акции принимают участие и другие страны — Армения, Германия и не только. URA.RU рассказывает, как в этом году празднуют День Победы по всему миру.
- В Армении (Ереван) шествие «Бессмертного полка» стартовало с территории церкви Святого Креста. Оттуда участники акции выдвинулись в сторону парка Победы к Вечному огню. Во главе шли представители Армянской апостольской церкви и скауты. Участники акции несли флаги Армении и России, а также фотографии своих родных, участвующих в Великой Отечественной войне.
- В Берлине (Германия) более тысячи человек приняли участие в патриотическом шествии «Бессмертный полк». Они собрались у символа Берлина — «Бранденбургских ворот».
- В Париже (Франция), несмотря на провокации со стороны представителей Украины, также успешно прошла акция «Бессмертный полк». Во Франции мероприятие стартовало в накануне Дня Победы на площади Республики. Далее участники в количестве двухсот человек направились в сторону кладбища Пер-Лашез.
- Церемония возложения венков прошла и в Лондоне (Великобритания). В ней приняли участие посол России в стране Андрей Келин, послы стран СНГ, сотрудники посольства, а также представители организаций ветеранов и соотечественников в Британии.
- В Израиле мэр города Бат-Ям, Цвика Брот, лично поучаствовал в возложении цветов. Он возложил венок к памятнику ветеранам Великой Отечественной. Брот подчеркнул, что необходимо помнить, что мы все живы благодаря подвигу советских солдат. По его словам, все евреи помнят о подвиге российских бойцов.
- Акция «Бессмертный полк» прошла в Мельбурне (Австралия). Участники возложили цветы к мемориалу Вечного огня. Оргкомитет «Международного Бессмертного полка» поблагодарил всех неравнодушных, кто принял участие в мероприятии. Кроме того, представители Австралии поздравили всех соотечественников из русскоязычной диаспоры страны с Днем Победы.
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В церемонии возложения цветов в День Победы поучаствовали представители РФ в Италии. Возложение венков к мемориалу советским воинам прошло в столице страны — Риме. Праздничное мероприятие посетили не только сотрудники российского посольства при стране, но также и военное атташе и школьники. Кроме того акция прошла в Милане и республике Молдова (Кишинев).
- В Грузии 9 мая отмечают День Победы над фашизмом. Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили почтил память погибших в период ВОВ. Кроме него в патриотических мероприятиях принимали участие и другие представители власти страны. Они вместе с ветеранами войны возложили венки к памятнику герою войны Мелитону Кантарии. Мелитон Кантария — Герой Советского Союза, водрузивший Знамя Победы на крыше Рейхстага.
- Торжественная церемония возложения венков у памятника павшим советским воинам прошла на кладбище Вестре Гравлюнд в Осло (Норвегия). Помимо советских солдат, дань памяти почтили и югославским партизанам, погибшим в Норвегии.
- Праздничные мероприятия в честь 9 мая прошли в Антарктиде и в Арктике. Российские полярники на антарктической станции «Восток» прошли по территории с портретами ветеранов при температуре -72°С. Также люди, проживающие на арктическом архипелаге Шпицберген, организовали торжественную праздничную колонну из автомобилей и специальной техники, в том числе — снегоходов.
- Несмотря на отмену президентом Украины Владимиром Зеленским Дня Победы у себя в стране, украинские жители несут цветы к Вечному огню. Граждане Киева приходили в парк Славы, чтобы возложить цветы к мемориалу.
- Жители Молдавии также принимали участие в праздничных мероприятиях. Но им мешали полицейские, которые задерживали их за участие в акциях, посвященных Дню Победы.
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