«Бессмертный полк» прошелся по Еревану и Берлину: как празднуют День Победы по всему миру

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Возложение цветов к мемориалу Вечного Огня в день памяти и скорби, в день начала ВОВ. Курган, гвоздики, ветеран, медали и ордена, ветераны вов
День Победы отмечают по всему миру Фото:

«Бессмертный полк» — это массовое гражданское патриотическое мероприятие, которое проводится каждый год 9 мая, в День Победы, в память о жертвах и участниках Великой Отечественной войны. Помимо России в патриотической акции принимают участие и другие страны — Армения, Германия и не только. URA.RU рассказывает, как в этом году празднуют День Победы по всему миру.

  • В Армении (Ереван) шествие «Бессмертного полка» стартовало с территории церкви Святого Креста. Оттуда участники акции выдвинулись в сторону парка Победы к Вечному огню. Во главе шли представители Армянской апостольской церкви и скауты. Участники акции несли флаги Армении и России, а также фотографии своих родных, участвующих в Великой Отечественной войне.
  • В Берлине (Германия) более тысячи человек приняли участие в патриотическом шествии «Бессмертный полк». Они собрались у символа Берлина — «Бранденбургских ворот».
  • В Париже (Франция), несмотря на провокации со стороны представителей Украины, также успешно прошла акция «Бессмертный полк». Во Франции мероприятие стартовало в накануне Дня Победы на площади Республики. Далее участники в количестве двухсот человек направились в сторону кладбища Пер-Лашез.
  • Церемония возложения венков прошла и в Лондоне (Великобритания). В ней приняли участие посол России в стране Андрей Келин, послы стран СНГ, сотрудники посольства, а также представители организаций ветеранов и соотечественников в Британии.
  • В Израиле мэр города Бат-Ям, Цвика Брот, лично поучаствовал в возложении цветов. Он возложил венок к памятнику ветеранам Великой Отечественной. Брот подчеркнул, что необходимо помнить, что мы все живы благодаря подвигу советских солдат. По его словам, все евреи помнят о подвиге российских бойцов.
  • Акция «Бессмертный полк» прошла в Мельбурне (Австралия). Участники возложили цветы к мемориалу Вечного огня. Оргкомитет «Международного Бессмертного полка» поблагодарил всех неравнодушных, кто принял участие в мероприятии. Кроме того, представители Австралии поздравили всех соотечественников из русскоязычной диаспоры страны с Днем Победы.
В Австралии прошел «Бессмертный полк»
В Австралии прошел «Бессмертный полк»

  • В церемонии возложения цветов в День Победы поучаствовали представители РФ в Италии. Возложение венков к мемориалу советским воинам прошло в столице страны — Риме. Праздничное мероприятие посетили не только сотрудники российского посольства при стране, но также и военное атташе и школьники. Кроме того акция прошла в Милане и республике Молдова (Кишинев).

  • В Грузии 9 мая отмечают День Победы над фашизмом. Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили почтил память погибших в период ВОВ. Кроме него в патриотических мероприятиях принимали участие и другие представители власти страны. Они вместе с ветеранами войны возложили венки к памятнику герою войны Мелитону Кантарии. Мелитон Кантария — Герой Советского Союза, водрузивший Знамя Победы на крыше Рейхстага.
  • Торжественная церемония возложения венков у памятника павшим советским воинам прошла на кладбище Вестре Гравлюнд в Осло (Норвегия). Помимо советских солдат, дань памяти почтили и югославским партизанам, погибшим в Норвегии.
  • Праздничные мероприятия в честь 9 мая прошли в Антарктиде и в Арктике. Российские полярники на антарктической станции «Восток» прошли по территории с портретами ветеранов при температуре -72°С. Также люди, проживающие на арктическом архипелаге Шпицберген, организовали торжественную праздничную колонну из автомобилей и специальной техники, в том числе — снегоходов.
Мороз не остановил людей от празднования Дня Победы
Мороз не остановил людей от празднования Дня Победы

Полярники из антарктической станции «Восток» организовали «Бессмертный полк»
Полярники из антарктической станции «Восток» организовали «Бессмертный полк»

Жители Шпицбергена организовали праздничную колонну из автомобилей и спецтехники
Жители Шпицбергена организовали праздничную колонну из автомобилей и спецтехники

  • Несмотря на отмену президентом Украины Владимиром Зеленским Дня Победы у себя в стране, украинские жители несут цветы к Вечному огню. Граждане Киева приходили в парк Славы, чтобы возложить цветы к мемориалу.
  • Жители Молдавии также принимали участие в праздничных мероприятиях. Но им мешали полицейские, которые задерживали их за участие в акциях, посвященных Дню Победы.

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«Бессмертный полк» — это массовое гражданское патриотическое мероприятие, которое проводится каждый год 9 мая, в День Победы, в память о жертвах и участниках Великой Отечественной войны. Помимо России в патриотической акции принимают участие и другие страны — Армения, Германия и не только. URA.RU рассказывает, как в этом году празднуют День Победы по всему миру. В церемонии возложения цветов в День Победы поучаствовали представители РФ в Италии. Возложение венков к мемориалу советским воинам прошло в столице страны — Риме. Праздничное мероприятие посетили не только сотрудники российского посольства при стране, но также и военное атташе и школьники. Кроме того акция прошла в Милане и республике Молдова (Кишинев).
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