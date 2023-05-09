В Берлине более тысячи человек приняли участие в патриотическом шествии «Бессмертный полк», посвященном Дню Победы. Участники собрались у Бранденбургских ворот в честь годовщины победы над нацистской Германией.
«Не менее тысячи человек приняли участие в этом году в шествии „Бессмертного полка“ в Берлине в День Победы. <…> Они собрались у символа Берлина — Бранденбургских ворот», — сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Отмечается, что шествие двигалось под патриотические крики «ура», «фашизм не пройдет» и «спасибо деду за Победу». Также участники исполняли военные песни времен Великой Отечественной войны и развевали советские флаги. Отмечается, что полиция не дала возможности людям объявить минуту молчания на мемориале в память о погибших в ВОВ. Тем не менее участникам разрешили выказать дань памяти на соседней улице от мемориала.
Ранее сообщалось, что полиция в Париже разогнала провокаторов с украинской символикой. Они мешали проведению акции «Бессмертного полка». В РФ в целях предосторожности шествие «Бессмертного полка» отменили в нескольких городах страны из соображений безопасности. Тем не менее акцию предложено провести в онлайн-формате.
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