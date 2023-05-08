РИАН: в Париже полиция разогнала проукраинских провокаторов на шествии «Бессмертный полк». Видео

08 мая 2023 в 19:06 Размер текста - 17 +

Акция «Бессмертный полк» проходит не только в России, но и в других странах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Полиция в Париже разогнала провокаторов с площади Республики, где проходит акция «Бессмертный полк». На их одежде была украинская символика. «Акция началась в 14:00 по местному времени (15:00 мск). В самом начале к месту сбора стали подходить провокаторы с украинской символикой, которые выкрикивали антироссийские лозунги. Но полицейские быстро вытеснили их с площади», — передает РИА Новости. Далее шествие продолжилось. Оно идет в строну кладбища Пер-Лашез под песни времен Великой Отечественной войны. В этом году акция «Бессмертный полк» в России проходит в новых форматах. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что это меры предосторожности.

Полиция в Париже разогнала провокаторов с площади Республики, где проходит акция «Бессмертный полк». На их одежде была украинская символика. «Акция началась в 14:00 по местному времени (15:00 мск). В самом начале к месту сбора стали подходить провокаторы с украинской символикой, которые выкрикивали антироссийские лозунги. Но полицейские быстро вытеснили их с площади», — передает РИА Новости. Далее шествие продолжилось. Оно идет в строну кладбища Пер-Лашез под песни времен Великой Отечественной войны. В этом году акция «Бессмертный полк» в России проходит в новых форматах. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что это меры предосторожности.