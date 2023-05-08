Полиция в Париже разогнала провокаторов с площади Республики, где проходит акция «Бессмертный полк». На их одежде была украинская символика.
«Акция началась в 14:00 по местному времени (15:00 мск). В самом начале к месту сбора стали подходить провокаторы с украинской символикой, которые выкрикивали антироссийские лозунги. Но полицейские быстро вытеснили их с площади», — передает РИА Новости.
Далее шествие продолжилось. Оно идет в строну кладбища Пер-Лашез под песни времен Великой Отечественной войны.
В этом году акция «Бессмертный полк» в России проходит в новых форматах. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что это меры предосторожности.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!