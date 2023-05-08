РИАН: в Париже полиция разогнала проукраинских провокаторов на шествии «Бессмертный полк». Видео

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Бессмертный полк. Москва, бессмертный полк, 9 мая, красная площадь
Акция «Бессмертный полк» проходит не только в России, но и в других странах Фото:

Полиция в Париже разогнала провокаторов с площади Республики, где проходит акция «Бессмертный полк». На их одежде была украинская символика.

«Акция началась в 14:00 по местному времени (15:00 мск). В самом начале к месту сбора стали подходить провокаторы с украинской символикой, которые выкрикивали антироссийские лозунги. Но полицейские быстро вытеснили их с площади», — передает РИА Новости.

Далее шествие продолжилось. Оно идет в строну кладбища Пер-Лашез под песни времен Великой Отечественной войны.

В этом году акция «Бессмертный полк» в России проходит в новых форматах. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что это меры предосторожности.

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Полиция в Париже разогнала провокаторов с площади Республики, где проходит акция «Бессмертный полк». На их одежде была украинская символика. «Акция началась в 14:00 по местному времени (15:00 мск). В самом начале к месту сбора стали подходить провокаторы с украинской символикой, которые выкрикивали антироссийские лозунги. Но полицейские быстро вытеснили их с площади», — передает РИА Новости. Далее шествие продолжилось. Оно идет в строну кладбища Пер-Лашез под песни времен Великой Отечественной войны. В этом году акция «Бессмертный полк» в России проходит в новых форматах. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что это меры предосторожности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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