Врач скорой помощи рассказал, как распознать внутреннее кровотечение. Видео

Врач Авербах: при внутреннем кровотечении необходимо сразу обратиться в больницу

10 мая 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Врач поможет точно продиагностировать причину боли внутри организма, отметил Лев Авербах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Внутреннее кровотечение опасно тем, что его невозможно обнаружить визуально. Врач частной скорой помощи Лев Авербах рассказал, как распознать внутренние ранение. При симптомах внутреннего ранения следует сразу обратиться к врачу. «Как правило, человек не может встать, он становится бледным и жалуется на боли в животе. У пациента характерный синдром „ваньки-встаньки“, когда он пытается встать и падает обратно. Это очень характерно для жидкости или крови в животе, в том числе — желудочного кровотечения», — заявил Лев Авербах в разговоре с Пятым каналом. Он отметил, что при внутреннем кровотечении человека постоянно тянет в сон. Также возможны обмороки из-за головокружения. Человеку с внутренним кровотечением хочется постоянно пить, у него холодный пот. Не стоит заниматься самолечением. Лучше как можно скорее вызвать бригаду скорой помощи, отметил Лев Авербах. Врач добавил, что может быть бессимптомным, хотя кровоточащий пораженный орган обычно болит.

Внутреннее кровотечение опасно тем, что его невозможно обнаружить визуально. Врач частной скорой помощи Лев Авербах рассказал, как распознать внутренние ранение. При симптомах внутреннего ранения следует сразу обратиться к врачу. «Как правило, человек не может встать, он становится бледным и жалуется на боли в животе. У пациента характерный синдром „ваньки-встаньки“, когда он пытается встать и падает обратно. Это очень характерно для жидкости или крови в животе, в том числе — желудочного кровотечения», — заявил Лев Авербах в разговоре с Пятым каналом. Он отметил, что при внутреннем кровотечении человека постоянно тянет в сон. Также возможны обмороки из-за головокружения. Человеку с внутренним кровотечением хочется постоянно пить, у него холодный пот. Не стоит заниматься самолечением. Лучше как можно скорее вызвать бригаду скорой помощи, отметил Лев Авербах. Врач добавил, что может быть бессимптомным, хотя кровоточащий пораженный орган обычно болит.