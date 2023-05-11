Генерал ВС РФ Липовой: ВСУ совершили 100 попыток ударить по Москве 9 мая

Украинские боевики попытались атаковать Москву ударными беспилотниками более 100 раз. Об этом заявил генерал-майор авиации, Герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой, подчеркнув, что все атаки были отражены.
«Было около ста атак беспилотников, которые применялась как с территории Украины, так и с территории Подмосковья, в надежде на то, что они каким-то образом смогли бы добраться до Красной площади и нанести там какой-то ущерб», — заявил Сергей Липовой в беседе с «Национальной службой новостей». Он уточнил, что все беспилотники были обезврежены или полностью уничтожены. Также генерал добавил, что БПЛА летели со стороны Украины.
Ранее украинские дроны совершили атаку на Кремль. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что этот удар был произведен с целью покушения на жизнь главы государства.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!