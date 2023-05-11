Генерал ВС РФ Липовой: ВСУ совершили 100 попыток ударить по Москве 9 мая

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Дроны. stock, бпла, беспилотник, stock, бла,  дрон
Все украинские беспилотники в Москве и Подмосковье были сбиты, заявил Сергей Липовой Фото:

Украинские боевики попытались атаковать Москву ударными беспилотниками более 100 раз. Об этом заявил генерал-майор авиации, Герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой, подчеркнув, что все атаки были отражены.

«Было около ста атак беспилотников, которые применялась как с территории Украины, так и с территории Подмосковья, в надежде на то, что они каким-то образом смогли бы добраться до Красной площади и нанести там какой-то ущерб», — заявил Сергей Липовой в беседе с «Национальной службой новостей». Он уточнил, что все беспилотники были обезврежены или полностью уничтожены. Также генерал добавил, что БПЛА летели со стороны Украины.

Ранее украинские дроны совершили атаку на Кремль. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что этот удар был произведен с целью покушения на жизнь главы государства.

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Украинские боевики попытались атаковать Москву ударными беспилотниками более 100 раз. Об этом заявил генерал-майор авиации, Герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой, подчеркнув, что все атаки были отражены. «Было около ста атак беспилотников, которые применялась как с территории Украины, так и с территории Подмосковья, в надежде на то, что они каким-то образом смогли бы добраться до Красной площади и нанести там какой-то ущерб», — заявил Сергей Липовой в беседе с «Национальной службой новостей». Он уточнил, что все беспилотники были обезврежены или полностью уничтожены. Также генерал добавил, что БПЛА летели со стороны Украины. Ранее украинские дроны совершили атаку на Кремль. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что этот удар был произведен с целью покушения на жизнь главы государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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