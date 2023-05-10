РБК: в Подмосковье 9 мая нашли упавший беспилотник

11 мая 2023 в 04:02 Размер текста - 17 +

Беспилотник в Подмосковье был найден около складов Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Подмосковье в Солнечногорском районе в деревне Радумля 9 мая был найден упавший беспилотник. Об этом сообщил источник в региональном МВД и подтвердил источник в территориальном отделе полиции. Дрон упал в деревне Радумля в городском округе Солнечногорск, передают источники РБК. Его нашли около складов, которые принадлежат ООО «Радумля». Беспилотник нашел охранник складов в ста метрах. На земле лежал беспилотник размером 50 на 50 см. На место приехали силовики с собакой. На беспилотнике не было найдено взрывчатых веществ и взрывных устройств. Позднее он был изъят с места происшествия. В связи с атаками беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), в порядка 40 российских регионах запретили использовать дроны. Так, в Подмосковье полет дронов был запрещен 3 мая. Такое решение было принято после попытки Киева атаковать Кремль 3 мая. Кроме того, режим ограничения воздушного пространства установлен в Смоленской, Калужской, Орловской, Тульской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Волгоградской, Ростовской, Астраханской областях. Кроме того, запреты действуют в Адыгее, Крыму, Калмыкии и Ставропольском крае. По словам военного политолога, директора благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковника запаса МВД Олега Иванникова, при обнаружении беспилотного летательного аппарата необходимо снять его на видео и срочно вызвать сотрудников правоохранительных органов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Подмосковье в Солнечногорском районе в деревне Радумля 9 мая был найден упавший беспилотник. Об этом сообщил источник в региональном МВД и подтвердил источник в территориальном отделе полиции. Дрон упал в деревне Радумля в городском округе Солнечногорск, передают источники РБК. Его нашли около складов, которые принадлежат ООО «Радумля». Беспилотник нашел охранник складов в ста метрах. На земле лежал беспилотник размером 50 на 50 см. На место приехали силовики с собакой. На беспилотнике не было найдено взрывчатых веществ и взрывных устройств. Позднее он был изъят с места происшествия. В связи с атаками беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), в порядка 40 российских регионах запретили использовать дроны. Так, в Подмосковье полет дронов был запрещен 3 мая. Такое решение было принято после попытки Киева атаковать Кремль 3 мая. Кроме того, режим ограничения воздушного пространства установлен в Смоленской, Калужской, Орловской, Тульской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Волгоградской, Ростовской, Астраханской областях. Кроме того, запреты действуют в Адыгее, Крыму, Калмыкии и Ставропольском крае. По словам военного политолога, директора благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковника запаса МВД Олега Иванникова, при обнаружении беспилотного летательного аппарата необходимо снять его на видео и срочно вызвать сотрудников правоохранительных органов.