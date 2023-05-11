На миасском автозаводе спрогнозировали рост рынка тяжелых грузовиков

Производители сократили отложенный спрос на тяжелые грузовики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На автозаводе «Урал» в Миассе (Челябинская область) спрогнозировали рост рынка тяжелых грузовиков на 7-8% в течение 2023 года. Стимулирующими факторами назвали увеличение объемов строительства и стабилизацию экономики.

«Базовый сценарий автозавода, составленный на 2023 год, предполагает рост продаж тяжелых грузовиков на 7-8%. В итоге будет достигнут уровень 2021 года», — отметили в пресс-службе завода агентству «Автостат».

Тяжелые грузовики имеют полную массу свыше 12 тонн. Дополнительным фактором роста рынка назвали адаптацию к новым маршрутам грузоперевозок. На предприятии сослались на собственные данные, согласно которым в 2022 году регистрация новых тяжелых грузовиков снизилась на 7%. При этом регистрация тягачей упала на 44%, а регистрация самосвалов, напротив, возросла на 59%.

На заводе заявили, что в первом квартале 2023 года восполнялся отложенный спрос на тягачи и самосвалы. Однако это не исчерпало его полностью, хотя и сократило за четыре месяца в сравнении с январем в два раза. На «Урале» предположили, что до конца 2023 года спрос будет полностью закрыт.

Дефицит поставок иностранной техники, по мнению экономистов предприятия, в течение года будет компенсироваться продукцией отечественного производства. На заводе оценили, что доля китайских тяжелых грузовиков в итоге составит при курсе юане в 11-12 рублей примерно 35-45% емкости рынка.