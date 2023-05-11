Свердловская область выполнила поручение Путина

В Екатеринбурге открылся первый Центр патриотического воспитания
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В Центре патриотического воспитания проводят военно-спортивную подготовку Фото:

В Екатеринбурге начал работу Центр патриотического воспитания, на необходимости которых заострял внимание президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) региона.

«Работа Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания стартовала 11 мая в Екатеринбурге в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ДИПа. Свердловская область в числе 12 регионов стала участницей пилотного проекта, в рамках которого проводится работа патриотических центров.

В Свердловской области такой центр открылся на базе педагогического колледжа. Такой выбор позволил проводить занятия по военно-спортивной подготовке — в колледже есть весь необходимый инвентарь.

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В Екатеринбурге начал работу Центр патриотического воспитания, на необходимости которых заострял внимание президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) региона. «Работа Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания стартовала 11 мая в Екатеринбурге в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ДИПа. Свердловская область в числе 12 регионов стала участницей пилотного проекта, в рамках которого проводится работа патриотических центров. В Свердловской области такой центр открылся на базе педагогического колледжа. Такой выбор позволил проводить занятия по военно-спортивной подготовке — в колледже есть весь необходимый инвентарь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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