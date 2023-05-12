Около половины челябинских выпускников хотят связать судьбу с медициной и IT

Профессии медика и программиста стали самыми популярными у челябинских выпускников школ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Среди выпускников школ Челябинска в 2023 году 45% намерены пойти учиться на медиков и программистов. При этом 26% родителей в ходе опроса сервиса SuperJob заявили, что ребенок распрощается со школой после девятого класса.

«Дети стали чаще прощаться со школой после девятого класса и уходить в колледжи и училища. Об этом рассказали 26% родителей: больше, чем когда-либо. Если поинтересоваться планами абитуриентов вузов, выяснится, что совокупно 45% планируют поступать на медицинские специальности и по направлению информационных технологий», — заявили в пресс-службе SuperJob.

В IT намерены пойти учиться 27% детей респондентов, в медицину — 18%. На третьем месте по популярности расположилась специальность инженера (13%). Востребованными остались экономическое направление (8%), профессии юриста, дизайнера, архитектора и тренера (по 6% голосов).

Из числа поступающих в средние учебные заведения пропорции сходные. На первых позициях специальности программиста и медика, на третьей строке — юридическое направление. Также в ходе исследования в качестве востребованных названы профессии учителя, строителя, автомеханика и квалифицированного рабочего.

Большинство родителей Челябинска, 49%, сообщили, что ребенок после школьной скамьи отправится поступать в высшее учебное заведение. А 5% дальнейшие планы выпускника связали с работой, минуя учреждение профессионального образования.