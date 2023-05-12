12 мая 2023
11 мая 2023

Власти района ЯНАО предупредили жителей об опасных погодных условиях

В Пуровском районе ЯНАО ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду
© Служба новостей «URA.RU»
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Жителей просят быть осторожными Фото:

В Пуровском районе ЯНАО 14 мая обещают усиление ветра и порывы до 18 метров в секунду. Об этом сообщается в официальном telegram-канале мэрии муниципалитета.

«14 мая на территории Пуровского района ожидается усиление ветра до 18 м/с», — говорится в сообщении. Жителям рекомендуют соблюдать правила безопасности и быть осторожными на дорогах.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО к концу недели вернется порывистый ветер. Днем температура воздуха будет плюсовая, возможны осадки в виде дождя.

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В Пуровском районе ЯНАО 14 мая обещают усиление ветра и порывы до 18 метров в секунду. Об этом сообщается в официальном telegram-канале мэрии муниципалитета. «14 мая на территории Пуровского района ожидается усиление ветра до 18 м/с», — говорится в сообщении. Жителям рекомендуют соблюдать правила безопасности и быть осторожными на дорогах. Ранее сообщалось, что в ЯНАО к концу недели вернется порывистый ветер. Днем температура воздуха будет плюсовая, возможны осадки в виде дождя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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