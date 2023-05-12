Власти района ЯНАО предупредили жителей об опасных погодных условиях

В Пуровском районе ЯНАО ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду

13 мая 2023 в 16:09 Размер текста - 17 +

Жителей просят быть осторожными Фото: Размик Закарян © URA.RU В Пуровском районе ЯНАО 14 мая обещают усиление ветра и порывы до 18 метров в секунду. Об этом сообщается в официальном telegram-канале мэрии муниципалитета. «14 мая на территории Пуровского района ожидается усиление ветра до 18 м/с», — говорится в сообщении. Жителям рекомендуют соблюдать правила безопасности и быть осторожными на дорогах. Ранее сообщалось, что в ЯНАО к концу недели вернется порывистый ветер. Днем температура воздуха будет плюсовая, возможны осадки в виде дождя.

В Пуровском районе ЯНАО 14 мая обещают усиление ветра и порывы до 18 метров в секунду. Об этом сообщается в официальном telegram-канале мэрии муниципалитета. «14 мая на территории Пуровского района ожидается усиление ветра до 18 м/с», — говорится в сообщении. Жителям рекомендуют соблюдать правила безопасности и быть осторожными на дорогах. Ранее сообщалось, что в ЯНАО к концу недели вернется порывистый ветер. Днем температура воздуха будет плюсовая, возможны осадки в виде дождя.