Власти района ЯНАО предупредили жителей об опасных погодных условиях

Жителей просят быть осторожными
В Пуровском районе ЯНАО 14 мая обещают усиление ветра и порывы до 18 метров в секунду. Об этом сообщается в официальном telegram-канале мэрии муниципалитета.
«14 мая на территории Пуровского района ожидается усиление ветра до 18 м/с», — говорится в сообщении. Жителям рекомендуют соблюдать правила безопасности и быть осторожными на дорогах.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО к концу недели вернется порывистый ветер. Днем температура воздуха будет плюсовая, возможны осадки в виде дождя.
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