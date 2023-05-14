14 мая 2023
13 мая 2023
12 мая 2023

В Челябинской области на берегу озера Увильды продают гостиницу. Скрин

В Челябинской области на берегу озера Увильды продают гостиницу за 29 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Пляж озера Увильды расположен в 500 метрах от гостиницы Фото:

В селе Кузнецкое на берегу озера Увильды Челябинской области выставили на продажу гостиницу за 29 млн рублей. Сообщение об этом появилось на популярном сайте объявлений.

«Продается домашняя гостиница общей площадью 531 кв. м. за 29 млн рублей. В здании есть администрация, склад (укомплектован), помещение для персонала, прачечная, стоянка, все под видео наблюдением. Заезд рассчитан на 30-40 человек», — указано на сайте объявлений «Авито».

Автор объявления уточнил, что гостиница находится в селе Кузнецкое в 100 метрах от «Курорта Увильды». Дикий пляж озера Увильды расположен в 500 метрах.

Ранее в Миассе Челябинской области выставили на продажу территорию площадью 0,5 га для строительства базы отдыха за 10 миллионов рублей. Участок имеет выход к воде Поликарповского пруда.

Гостиница находится в селе Кузнецкое
Гостиница находится в селе Кузнецкое

Номера гостиницы оборудованы всем необходимым
Номера гостиницы оборудованы всем необходимым

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В селе Кузнецкое на берегу озера Увильды Челябинской области выставили на продажу гостиницу за 29 млн рублей. Сообщение об этом появилось на популярном сайте объявлений. «Продается домашняя гостиница общей площадью 531 кв. м. за 29 млн рублей. В здании есть администрация, склад (укомплектован), помещение для персонала, прачечная, стоянка, все под видео наблюдением. Заезд рассчитан на 30-40 человек», — указано на сайте объявлений «Авито». Автор объявления уточнил, что гостиница находится в селе Кузнецкое в 100 метрах от «Курорта Увильды». Дикий пляж озера Увильды расположен в 500 метрах. Ранее в Миассе Челябинской области выставили на продажу территорию площадью 0,5 га для строительства базы отдыха за 10 миллионов рублей. Участок имеет выход к воде Поликарповского пруда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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