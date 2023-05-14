В Челябинской области на берегу озера Увильды продают гостиницу. Скрин

В Челябинской области на берегу озера Увильды продают гостиницу за 29 млн рублей

15 мая 2023 в 05:37 Размер текста - 17 +

Пляж озера Увильды расположен в 500 метрах от гостиницы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В селе Кузнецкое на берегу озера Увильды Челябинской области выставили на продажу гостиницу за 29 млн рублей. Сообщение об этом появилось на популярном сайте объявлений. «Продается домашняя гостиница общей площадью 531 кв. м. за 29 млн рублей. В здании есть администрация, склад (укомплектован), помещение для персонала, прачечная, стоянка, все под видео наблюдением. Заезд рассчитан на 30-40 человек», — указано на сайте объявлений «Авито». Автор объявления уточнил, что гостиница находится в селе Кузнецкое в 100 метрах от «Курорта Увильды». Дикий пляж озера Увильды расположен в 500 метрах. Ранее в Миассе Челябинской области выставили на продажу территорию площадью 0,5 га для строительства базы отдыха за 10 миллионов рублей. Участок имеет выход к воде Поликарповского пруда. Гостиница находится в селе Кузнецкое Скрин с сайта объявлений «Авито» Номера гостиницы оборудованы всем необходимым Скрин с сайта объявлений «Авито»

В селе Кузнецкое на берегу озера Увильды Челябинской области выставили на продажу гостиницу за 29 млн рублей. Сообщение об этом появилось на популярном сайте объявлений. «Продается домашняя гостиница общей площадью 531 кв. м. за 29 млн рублей. В здании есть администрация, склад (укомплектован), помещение для персонала, прачечная, стоянка, все под видео наблюдением. Заезд рассчитан на 30-40 человек», — указано на сайте объявлений «Авито». Автор объявления уточнил, что гостиница находится в селе Кузнецкое в 100 метрах от «Курорта Увильды». Дикий пляж озера Увильды расположен в 500 метрах. Ранее в Миассе Челябинской области выставили на продажу территорию площадью 0,5 га для строительства базы отдыха за 10 миллионов рублей. Участок имеет выход к воде Поликарповского пруда.