«Дочку» холдинга Вексельберга возглавил бывший вице-мэр Нижневартовска

На пост главы подразделения РКС-холдинга назначен бывший вице-мэр Нижневартовска Коротаев

15 мая 2023 в 15:29 Размер текста - 17 +

Бывший вице-мэр Нижневартовска Коротаев возглавил подразделение РКС-холдинга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижневартовске структурное подразделение РКС-холдинга, принадлежащего предпринимателю Виктору Вексельбергу, возглавил бывший заместитель главы города по ЖКХ Максим Коротаев. Информация об этом появилась в группе «Нижневартовских коммунальных систем» в соцсети «ВКонтакте». «Новым руководителем „РКС-Нижневартовск“ назначен Максим Коротаев. Анатолий Боков, возглавлявший водоканал с 2012 года, покинул компанию в связи с переходом на должность вице-мэра Нижневартовска и директора департамента ЖКХ», — сообщает пресс-служба НКС. Усилив влияние во втором по численности городе ХМАО назначением на должность своего экс-сотрудника, Вексельберг получил на пост топ-менеджера НКС главного специалиста городской администрации по концессиям. Коротаев на посту вице-мэра по ЖКХ отвечал за две успешно проведенные сделки — по водоканалу и электросетям, но после внезапной отставки бывшего главы города Тихонова уволился и долгое время был в тени. Ранее URA.RU сообщало, что бывший директор НКС Боков назначен на пост вице-мэра Нижневартовска. В его ведении будет находиться департамент ЖКХ, управление жилищной политики и ряд подведомственных бюджетных учреждений.

В Нижневартовске структурное подразделение РКС-холдинга, принадлежащего предпринимателю Виктору Вексельбергу, возглавил бывший заместитель главы города по ЖКХ Максим Коротаев. Информация об этом появилась в группе «Нижневартовских коммунальных систем» в соцсети «ВКонтакте». «Новым руководителем „РКС-Нижневартовск“ назначен Максим Коротаев. Анатолий Боков, возглавлявший водоканал с 2012 года, покинул компанию в связи с переходом на должность вице-мэра Нижневартовска и директора департамента ЖКХ», — сообщает пресс-служба НКС. Усилив влияние во втором по численности городе ХМАО назначением на должность своего экс-сотрудника, Вексельберг получил на пост топ-менеджера НКС главного специалиста городской администрации по концессиям. Коротаев на посту вице-мэра по ЖКХ отвечал за две успешно проведенные сделки — по водоканалу и электросетям, но после внезапной отставки бывшего главы города Тихонова уволился и долгое время был в тени. Ранее URA.RU сообщало, что бывший директор НКС Боков назначен на пост вице-мэра Нижневартовска. В его ведении будет находиться департамент ЖКХ, управление жилищной политики и ряд подведомственных бюджетных учреждений.