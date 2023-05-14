14 мая 2023
13 мая 2023

Ставленник Вексельберга стал вице-мэром в ХМАО

Пост замглавы Нижневартовска получил экс-директор дочерней компании холдинга РКС Боков
© Служба новостей «URA.RU»
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Областная дума. Курган, совещание, чиновник, руки, депутат
Экс-директор дочерней компании холдинга РКС в Нижневартовске Анатолий Боков получил пост зама по ЖКХ Фото:

В Нижневартовске пост вице-мэра по ЖКХ получил Анатолий Боков, экс-директор компании-концессионера ООО «Нижневартовские коммунальные системы» (НКС), которая является одним из структурных подразделений РКС-холдинга, принадлежащего Виктору Вексельбергу. Информация о назначении появилась на официальном властей города.

«На должность заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города с 15 мая 2023 года назначен Анатолий Николаевич Боков. Ранее он замещал должность руководителя обособленного подразделения НКС», — указано в публикации.

Опыт работы Бокова в сфере ЖКХ — 34 года. До работы в НКС он возглавлял горводоканал. После заключения концессионного соглашения, в результате которого РКС-холдинг получил сети водоснабжения и водоотведения в оперативное управление, Боков смог сохранить контроль над предприятием и получил должность главного управляющего директора НКС.

Ранее URA.RU писало о планах мэрии Нижневартовска по назначению Бокова на пост вице-мэра по ЖКХ. Инсайд подтвердился.

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В Нижневартовске пост вице-мэра по ЖКХ получил Анатолий Боков, экс-директор компании-концессионера ООО «Нижневартовские коммунальные системы» (НКС), которая является одним из структурных подразделений РКС-холдинга, принадлежащего Виктору Вексельбергу. Информация о назначении появилась на официальном властей города. «На должность заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города с 15 мая 2023 года назначен Анатолий Николаевич Боков. Ранее он замещал должность руководителя обособленного подразделения НКС», — указано в публикации. Опыт работы Бокова в сфере ЖКХ — 34 года. До работы в НКС он возглавлял горводоканал. После заключения концессионного соглашения, в результате которого РКС-холдинг получил сети водоснабжения и водоотведения в оперативное управление, Боков смог сохранить контроль над предприятием и получил должность главного управляющего директора НКС. Ранее URA.RU писало о планах мэрии Нижневартовска по назначению Бокова на пост вице-мэра по ЖКХ. Инсайд подтвердился.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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