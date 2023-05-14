Ставленник Вексельберга стал вице-мэром в ХМАО

Пост замглавы Нижневартовска получил экс-директор дочерней компании холдинга РКС Боков

15 мая 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Экс-директор дочерней компании холдинга РКС в Нижневартовске Анатолий Боков получил пост зама по ЖКХ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске пост вице-мэра по ЖКХ получил Анатолий Боков, экс-директор компании-концессионера ООО «Нижневартовские коммунальные системы» (НКС), которая является одним из структурных подразделений РКС-холдинга, принадлежащего Виктору Вексельбергу. Информация о назначении появилась на официальном властей города. «На должность заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города с 15 мая 2023 года назначен Анатолий Николаевич Боков. Ранее он замещал должность руководителя обособленного подразделения НКС», — указано в публикации. Опыт работы Бокова в сфере ЖКХ — 34 года. До работы в НКС он возглавлял горводоканал. После заключения концессионного соглашения, в результате которого РКС-холдинг получил сети водоснабжения и водоотведения в оперативное управление, Боков смог сохранить контроль над предприятием и получил должность главного управляющего директора НКС. Ранее URA.RU писало о планах мэрии Нижневартовска по назначению Бокова на пост вице-мэра по ЖКХ. Инсайд подтвердился.

В Нижневартовске пост вице-мэра по ЖКХ получил Анатолий Боков, экс-директор компании-концессионера ООО «Нижневартовские коммунальные системы» (НКС), которая является одним из структурных подразделений РКС-холдинга, принадлежащего Виктору Вексельбергу. Информация о назначении появилась на официальном властей города. «На должность заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города с 15 мая 2023 года назначен Анатолий Николаевич Боков. Ранее он замещал должность руководителя обособленного подразделения НКС», — указано в публикации. Опыт работы Бокова в сфере ЖКХ — 34 года. До работы в НКС он возглавлял горводоканал. После заключения концессионного соглашения, в результате которого РКС-холдинг получил сети водоснабжения и водоотведения в оперативное управление, Боков смог сохранить контроль над предприятием и получил должность главного управляющего директора НКС. Ранее URA.RU писало о планах мэрии Нижневартовска по назначению Бокова на пост вице-мэра по ЖКХ. Инсайд подтвердился.