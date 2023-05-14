14 мая 2023
13 мая 2023

Власти Нижневартовска предупредили жителей о возможной утечке на газовой станции

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Энергетики. Курган, газ, газовые трубы
Работы на газовой станции проведут 15 и 16 мая Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на газораспределительной станции № 2 города 15 и 16 мая будут проводиться плановые работы по обслуживанию одоризационной установки. Мэрия города сообщает, что из-за этого возможна утечка одоранта и в воздухе будет чувствоваться запах газа.

«В процессе выполнения работ возможны небольшие утечки одоранта, в связи с чем не исключено его распространение в малых концентрациях в районе ГРС-2. Специалисты отмечают, что небольшая концентрация вещества не представляет угрозы для окружающей среды», — говорится в telegram-канале «Официальный Нижневартовск.

Одорант — это вещество, которое примешивают к газу. Оно придает ему запах, который позволяет распознать утечку.

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В Нижневартовске (ХМАО) на газораспределительной станции № 2 города 15 и 16 мая будут проводиться плановые работы по обслуживанию одоризационной установки. Мэрия города сообщает, что из-за этого возможна утечка одоранта и в воздухе будет чувствоваться запах газа. «В процессе выполнения работ возможны небольшие утечки одоранта, в связи с чем не исключено его распространение в малых концентрациях в районе ГРС-2. Специалисты отмечают, что небольшая концентрация вещества не представляет угрозы для окружающей среды», — говорится в telegram-канале «Официальный Нижневартовск. Одорант — это вещество, которое примешивают к газу. Оно придает ему запах, который позволяет распознать утечку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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